Bursa locurilor de muncă

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, organizată, ieri, de Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Suceava, în oraşele Suceava, Rădăuţi, Fălticeni şi Câmpulung Moldovenesc, a pus faţă în faţă o ofertă de 900 de locuri de muncă şi 1.101 persoane în căutarea unei slujbe. Numărul de oameni care au mers să se intereseze de un loc de muncă reprezintă aproximativ 10% din totalul celor 11.500 de suceveni aflaţi în evidenţele AJOFM, dintre care 2.916 şomeri, deci persoane care au lucrat, iar restul beneficiari de diverse forme de ajutor social.

Deşi Bursa s-a adresat în primul rând absolvenţilor de anul acesta, au fost invitaţi şi absolvenţi din alţi ani, indiferent de vârsta pe care o au deoarece ”angajatorii se confruntă cu o problemă importantă, aceea a lipsei de forţă de muncă”, după cum a declarat, ieri, directorul executiv al AJOFM Suceava, Dănuţ Mihai Burgheaua.

Ieri, la Bursa pentru Absolvenţi s-au înscris 112 firme, din care 41 din municipiul Suceava, cu 900 de locuri vacante, din care 500 în municipiul Suceava. 50 de job-uri au fost pentru persoane cu studii cu superioare. De la muncitori necalificaţi până la IT-işti, oferta a fost din majoritatea domeniilor de activitate. O firmă avea liber un post de bucătar la ”Clubul Curioşilor”, alta avea nevoie de un decorator de vitrine care să aşeze marfa şi preţurile pe rafturi, o grădiniţă particulară căuta educatoare şi un îngrijitor copii, patiserii şi cofetarii erau aşteptaţi de un mare producător de produse de panificaţie, iar un producător de pavele avea disponibile peste 100 de locuri de muncă. La unele, salariile pornesc de la minimum pe economie, la altele sunt cu câteva sute de lei mai mari, în funcţie de calificare şi experienţă. Reprezentantul unei firme producătoare de pavele, Ovidiu Rabei, ne-a declarat că din luna martie a acestui an încearcă să angajeze oameni, inclusiv muncitori necalificaţi.

Pentru ”bun-simţ de acasă şi chef de muncă” salariul este de 1.070 de lei net

Cerinţele pentru post sunt minime: ”bun-simţ de acasă şi chef de muncă, meserie învaţă aici, îi calificăm noi”. Pentru cele două cerinţe îndeplinite, salariul plătit este minimum pe economie, adică 1.070 de lei net, plus transport, diurnă şi cazare, când se merge la lucrări în ţară. ”Nu găsim oameni. Preferă să stea pe şanţ, cu ajutor social. Am dat anunţuri de angajare la ziar, la primării, la posturile de televiziune locale, pe olx. Degeaba”, a spus Ovidiu Rabei.

Reprezentantul unei alte firme, Constantin Fetcu, ne-a declarat şi el că nu cere experienţă sau calificare la angajare. ”Totul se învaţă acolo, de lucru este. Nu avem salarii mai mici de 1.500 de lei net; dacă este calificat câştigă peste 2.000 de lei”, a afirmat angajatorul.

De partea cealaltă, a celor care caută o slujbă, lucrurile se văd altfel. Simon Franciuc, în vârstă de 19 ani, din Dumbrăveni, are atestat de tehnician mecanic, dar îşi doreşte să lucreze ca patiser sau cofetar. Din conversaţia cu Liliana Mitrofan, reprezentanta unei companii de panificaţie, a reieşit că i s-ar potrivi mai bine munca de patiser şi a decis să încerce. Printre întrebările pe care le-a avut legate de această slujbă nu a fost nici una referitoare la salariu.

O atitudine asemănătoare am întâlnit şi la Rodica Huţanu, absolventă din 2017 a facultăţii de drept din cadrul Universităţii ”Ștefan cel Mare” Suceava. A lucrat şi în timpul studiilor, dar în alte domenii decât cel juridic. Acum asta ar căuta. ”În domeniul meu, nu m-ar interesa neapărat să am un salariu mai mare. Și 500 de lei pe lună ar fi ok, având în vedere că nu am experienţă deloc şi mai am mult de învăţat”, a spus tânăra.

Alţii, în schimb, cu mai multă experienţă de viaţă, sunt mai pretenţioşi. Constantin Slevoacă este din Cacica şi are 35 de ani. Ne spune că nu a lucrat niciodată, cu excepţia unor slujbe ocazionale, de 2-3 luni, în Germania, la cules mere. Nu are nici o calificare, dar asta nu-l împiedică să caute o slujbă ”cu un salariu mai bunişor, minim 15 milioane (n.r. 1.500 lei), în mână”.

22 de persoane au fost, ieri, încadrate pe loc

Modificarea legislaţiei în privinţa acordării venitului minim garantat va aduce cu siguranţă tot mai mulţi beneficiari ai ajutorului social la AJOFM deoarece, din septembrie, dacă refuză trei oferte de muncă, pierd indemnizaţia. Aici trebuie să menţionăm că o persoană care şi-a pierdut locul de muncă, deci un şomer indemnizat, poate refuza o singură dată o ofertă de muncă, fără să piardă ajutorul de şomaj, în schimb, în cazul asistaţilor social, aceştia pot declina trei oferte de muncă.

Directorul executiv al AJOFM, Dănuţ Burgheaua, a arătat că pentru instituţia pe care o conduce prioritară este ocuparea posturilor vacante din judeţ, dar consilierii agenţiei sunt disponibili şi pentru cei interesaţi de oferta de muncă din străinătate.

”În primul rând suntem interesaţi de oferirea locurilor de muncă ale angajatorilor din judeţul Suceava, dar dacă tinerii doresc să meargă la muncă în străinătate, îi sfătuiesc să meargă prin intermediul AJOFM, pentru că le punem la dispoziţie consilieri care sunt specializaţi în reţeaua EURES şi vor avea posibilitatea să meargă pe nişte locuri de muncă sigure”, a subliniat Burgheua.

La ora închiderii evenimentului de ieri, numărul de participanţi înregistrat la bursele din toate oraşele în care s-a desfăşurat a fost de 1.101, din care 580 în Suceava, 158 la Fălticeni, 260 la Rădăuţi şi 103 la Câmpulung Moldovenesc. 533 de persoane au fost selectate în vederea încadrării, din care 340 la Suceava, 60 la Fălticeni, 81 la Rădăuţi şi 52 la Câmpulung. 22 de persoane au fost încadrate pe loc, cele mai multe în Suceava - 12, patru Fălticeni, cinci la Rădăuţi şi una la Câmpulung.

Dănuţ Burgheaua a mai menţionat că, după ce se vor finaliza interviurile angajatorilor cu persoanele selectate, la o lună de la închiderea bursei, AJOFM va publica datele finale referitoare la statistica ocupării la Bursa absolvenţilor.