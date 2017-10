Dezmăţ pe bani publici

Comuna Valea Moldovei ar fi trebuit să aibă, de ieri, un cămin cultural proaspăt modernizat. Proiectul este derulat de Compania Naţională de Investiţii (CNI), iar lucrările executate sunt, conform actelor, în valoare de peste 150.000 de euro (769.807,44 lei). Ieri, CNI a convocat comisia de recepţie a lucrărilor, urmând să predea investiţia către beneficiarul final, respectiv Primăria Valea Moldovei. Numai că ceea ce s-a petrecut în realitate pare desprins dintr-o comedie absurdă. În ziua precedentă, primarul comunei, Constantin Moroşan, a fost anunţat de angajaţi ai primăriei, care execută lucrări de amenajare a curţii căminului cultural, că muncitorii de la firma care execută lucrările de modernizare a căminului scot chiuvetele, WC-urile şi caloriferele din grupurile sanitare care tocmai fuseseră instalate.

Ieri dimineaţă, ceea ce ar fi trebuit să fie toaleta noului cămin cultural arăta ca la demolări. Pereţii care compartimentau cabinele au fost scoşi, la fel ca şi toate obiectele sanitare. N-au scăpat nici măcar prizele, lămpile şi întrerupătoarele. Năucit, primarul Moroşan l-a întrebat pe reprezentantul CNI, prezent pentru recepţie, ce s-a întâmplat. ”Grupurile sanitare nu au fost prinse în proiect, vor fi scoase de acum încolo la licitaţie”, a fost răspunsul sec al acestuia, care cu noi a refuzat să stea de vorbă, trimiţându-ne la biroul de presă al companiei.

Primarul comunei ne-a confirmat că iniţial grupurile sanitare au fost prevăzute în alt proiect, dar spune că a solicitat acest lucru ulterior şi CNI a aprobat, printr-un act adiţional la contract.

”Nu m-am gândit că se poate întâmpla aşa ceva! Miercuri, în jurul orei 14.00, au scos totul din băi. Este groaznic. Este de neînţeles. N-am avut nici o discuţie, probabil ne vor povesti astăzi care a fost motivaţia. Iniţial, a fost făcut un proiect cu grupul sanitar alipit de căminul vechi şi cu intrare din cămin. Proiectul a fost făcut pe un GAL, dar s-a pierdut finanţarea din cauza tergiversării documentaţiei. Atunci am intervenit la CNI pentru susţinere şi includerea grupurilor sanitare în proiectul actual”, a precizat primarul Moroşan.

”Toate lucrările sunt făcute anapoda”

Edilul ne-a spus că ceea ce s-a întâmplat miercuri nu este singura problemă a acestei investiţii de peste 150.000 de euro. Cu exemple la faţa locului, ne-a arătat că nu există ”nici un milimetru de fundaţie, nici un gram de armătură de fier”. ”Am avut discuţii aprinse cu constructorii, au spus că nu îi interesează, ei respectă proiectul”, a spus Moroşan. Potrivit acestuia, lucrările la trotuare şi trepte s-au executat în luna februarie, la temperaturi de minus 19 grade, iar în primăvară toată lucrarea s-a exfoliat. Rampa pentru persoane cu handicap are accesul blocat de un burlan de scurgere a apei de pe acoperiş, care o traversează, la fel cum sunt amplasate şi celelalte burlane, transversal pe trotuare. La centrala termică, este puţin probabil ca în situaţia înregistrată acum, pompierii să dea aviz de funcţionare, iar canalizarea este descoperită. Gresia de la intrarea principală este deja spartă şi găurită, în pod nu există nici un acces, iar primarul spune că are dubii serioase în legătură cu structura de rezistenţă a acoperişului.

”Toate lucrările sunt făcute anapoda. Acum două luni, am făcut adresă către CNI, în care am sesizat toate aspectele de care vă vorbesc, dar nu am primit nici un răspuns. M-au anunţat doar că vin astăzi la recepţie”, arată Constantin Moroşan.

Totodată, el i-a spus reprezentantului CNI că nu îi înţelege toleranţa faţă de lucrările de proastă calitate şi i-a spus că nu semnează procesul verbal de recepţie decât cu obiecţiunile amintite.

”Eu sunt indignat de susţinerea dumneavoastră, a CNI, ca proprietar al lucrării, pe care o acordaţi unui constructor de proastă calitate”, a afirmat primarul. Reprezentantul instituţiei statului care plăteşte aceste lucrări a răspuns că nu este expert, să spună dacă lucrările sunt bune sau proaste şi că acestea sunt ”conform proiectului”.

Reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcţii, ing. Liliana Candil, prezent la recepţia acestei investiţii, ne-a declarat că situaţia de la Valea Moldovei nu este una singulară şi că va trage concluziile după verificarea documentelor. Ea ne-a asigurat că toate deficienţele semnalate vor fi corectate.