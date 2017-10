Perioada 19 - 25 octombrie

O legendă a muzicii jazz, Dino Massa, în concert la Suceava şi Rădăuţi

Dino Massa, legendă a muzicii jazz, pianist şi compozitor, un clasic în viaţă, va susţine un recital extraordinar. Evenimentul, organizat de Eden Fundaţia, va avea loc joi, 19 octombrie 2017, de la ora 19:00, pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt” al USV, şi vineri, 20 octombrie, ora 19:00, la Casa de Cultură a oraşului Rădăuţi.

Concertul eveniment „Jazz Legend Dino Massa – Alone. a solo piano performance from USA to Europe” este găzduit de Casa de Cultură a Studenţilor Suceava şi de Casa de Cultură Rădăuţi.

Pentru concertul din 19 octombrie 2017, de la Suceava, biletele se pot achiziţiona prin www.ccs-sv.ro, www.biletesuceava.roşi rezervări se pot face la telefon: 0752 092 606. Preţul unui bilet pentru adulţi este de 10 lei, iar pentru elevi şi studenţi, 5 lei.

Pentru concertul din 20 octombrie 2017, de la Rădăuţi, biletele se găsesc la Casa de Cultură din Rădăuţi, iar rezervări se pot face la telefon 0745 868 930. Pentru acest concert, preţul unui bilet pentru adulţi este de 20 de lei, iar pentru elevi, studenţi şi pensionari, 10 lei.

Joi, 19 octombrie

Expoziția „Tabăra de pictură de la Vama”, la Muzeul de Istorie

De la ora 14.00, la Muzeul de Istorie din Suceava va avea loc vernisajul expoziției „Tabăra de pictură de la Vama”. În cadrul acesteia vor fi expuse lucrările artiștilor: Rita Bădulescu, Zamfira Bîrzu, Carmen Silvia Bighiu- Costin, Ioana Crăciun Dobrescu, Emilian Adrian I. Gavrilean, Oana Miron, Cela Neamțu, Costin Neamțu, Mihai Pânzaru – Pim, Pușa Pîslaru- Ionescu, Lucia Pușcașu, Dumitru Rusu, Carmen Rusu Sadovei, Vasile - Anghel Siminiuc. Expoziția organizată de Consiliul Județean Suceava, Muzeul Bucovinei, UAP România filiala Suceava va fi deschisă în perioada 19 octombrie – 12 noiembrie 2017.

Vineri, 20 octombrie

„Culorile toamnei”, la Gura Humorului

La Muzeul Obiceiurilor Populare din Gura Humorului vor avea loc vineri, la ora 16.00, vernisajul expoziției de pictură „Culorile toamnei” (35 de lucrări realizate în culori de acryl), a artistului plastic Radu Bercea, și lansarea volumelor de poezie „În regatul lui Iuda” și „Morțile nu se cunosc între ele”, de Mihaela Drelciuc. Evenimentul, care constituie un preambul pentru ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film, Diaporamă și Fotografie „Toamnă la Voroneț”, va fi prezentat de prof. Constantin Bulboacă și prof. Gheorghe Solcan.

Premieră teatrală, Kebab

La Teatrul "Matei Vișniec" Suceava, de la ora 19:00, are loc premiera spectacoluluiKebab, de Gianina Cărbunariu, în regia lui Daniel Iordan.

Kebab este povestea a trei tineri români care, din motive personale, părăsesc țara din dorința de a se realiza în Irlanda. Motivul fiecăruia dintre ei este diferit dar, în același timp, este plin de speranță. Caruselul în care sunt prinși, ambiția dusă la extrem fac din ei victime și călăi.

Expoziția fotografică ”Tradiții populare Chineze”

De la ora 13:00, la Centrul Tradițiilor Bucovinene (strada Universității) va avea loc vernisajul unei expoziții de artă fotografică din China. Expoziția, intitulată ”Tradiții populare Chineze” și realizată sub patronajul Ambasadei Republicii Populare Chineze în România, prezintă tradiția populară chineză milenară.

Sâmbătă, 21 octombrie

D’ale Carnavalului

Spectacol de teatru D’ale Carnavalului, de I. L. Caragiale, regia Tudor Lucanu, de la ora 19:00, la Teatrul `Matei Vișniec` Suceava.

Duminică, 22 octombrie

Expoziția vehiculelor istorice „Retro Parada Toamnei"

Retromobil Suceava organizează, între orele 10:00 – 14:00, în Rădăuți, Piața Centrală, Expoziția vehiculelor istorice „Retro Parada Toamnei”.

Festivalul Slătiorii "Cetină din Măgură", ediția a IV-a

Primăria și Consiliul Local Râșca, în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina” (Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava), organizează duminică, începând cu ora 13.00, la Căminul Cultural Râșca, cea de-a IV-a ediție a Festivalului Slătiorii, "Cetină din Măgură". Organizatorii își propun prin această manifestare valorificarea repertoriului de cântece patriotice; promovarea grupului folcloric cu repertoriu patriotic și de cătănie; redimensionarea spectacolului public pe specific tradițional românesc. Programul artistic este alcătuit din repertoriul patriotic al grupurilor artistice din județ, după cum urmează: Grup vocal „Florile Șomuzului” Vulturești; Grup vocal „Bogdana” Bogdănești; Corul Parohiei din Bosanci; Grup vocal „Flori de măr” Râșca; Corul Parohiei din Salcea; Fanfara Stamate din Fântânele. Pentru informații suplimentare: telefon 0740 630 890.

Miercuri, 25 octombrie

TimeAholics, spectacol pe scena Teatrului "Matei Vișniec" Suceava

TimeAholics spectacol de teatru, pe scena Teatrului "Matei Vișniec" Suceava, la ora 19:00. Piesa dezbate una dintre cele mai actuale și acute probleme ale omului contemporan – Timpul. Mai exact, lipsa timpului. Spectacolul deschide Festivalul de Film Ecologic organizat, în 2017, la Suceava. (Intrarea se face pe bază de invitații).