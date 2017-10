La înălţime

O farmacistă din Suceava a reuşit să ajungă pe acoperişul Africii, vârful Uhuru Peak, de 5.895 metri, situat în masivul Kilimanjaro. Ioana Alexandra Hrișcu Poienaru este farmacist diriginte la Catena Suceava şi face parte din Catena Racing Team, echipă cu care a ajuns până la aproape 6.000 de metri altitudine

„Am explodat pur şi simplu de fericire, atunci când m-am văzut pe vârf, la capătul expediţiei. Am avut parte de sentimente nemaipomenite de fericire, de bucurie şi de mândrie că am reuşit să rezist şi să ajung până pe acoperişul Africii!”, a declarat Ioana Alexandra Hrişcu Poienaru.

Până să vadă Africa de la înălţime, farmacista a tras din greu şi prin Europa. Anul trecut, alături de aceeaşi echipă, a participat la Tour du Mont Blanc.

„La finalul celor 170 km parcurşi în jurul Mont Blancului, parcă ne părea rău că se termină o astfel de vacanţă, aşa că ne-am propus să mergem pe Kilimanjaro. În trei luni de zile ne-am hotărât. Întâmplarea a făcut ca în urma unei accidentări la sport, să trebuiască să fiu operată în martie de ruptură de menisc la genunchiul stâng. Nu m-am descurajat, mi-am păstrat optimismul şi mi-am zis că voi face tot ce-mi stă în putinţă ca să mă refac şi să pot urca acei 5895 m. Totul devenise o provocare şi mai mare pentru mine. Am reuşit ca în cinci luni să combin şedinţele de kinetoterapie şi mai apoi antrenamentele la sală cu ture pe traseele montane din zonă. Mai aveam de trecut o provocare: răul de altitudine. Mă întrebam mereu - oare voi fi afectată, cum va fi, ce va fi? Voi putea ajunge până pe vârf? Şi iată că am aterizat în Tanzania”, a rememorat suceveanca.

Traseul propriu zis a început de pe Machame Gate, aflat la 1800 metri altitudine. A fost un traseu de şase zile, dintre care patru pentru urcare, în care a fost inclus şi procesul de aclimatizare, și două pentru coborâre.

Alături de echipa din care a făcut parte şi Ioana Alexandra Hrişcu Poienaru s-au mai aflat doi ghizi, un bucătar și 16 porteri. Pe traseu s-a campat la cort, iar frigul şi lipsa de oxigen făceau ca cele orele de mers să fie destul de dificile.

„Toţi aveam emoţii, eram nerăbdători şi abia aşteptam să treacă cele şapte ore până pe vârf. Urcarea a fost extenuantă, cu ceva dureri de cap - la propriu, a fost şi frig, dar răsăritul ne-a prins pe toţi cu zâmbetul pe buze, la Stella Point (5739 m). Am prins puteri şi ne-am grăbit să ajungem la Uhuru Peak. De acolo nici nu se vedea lumea, era un peisaj lunar, scăldat de soare strălucitor. În jur se vedeau doar norii, şi aceia undeva departe. Sunt mândră că am trăit o experienţă fabuloasă care mi-a marcat viaţa”, a arătat suceveanca.

Pentru Ioana sportul pare o a doua natură şi asta pentru că de-a lungul timpului a cucerit mai multe medalii la diferite competiții sportive. A concurat la MTB (mountain bike), dar și la probe de alergare, și a fost căpitan al echipei de handbal din Iași.

„Pot spune că am prins drag de activităţile sportive pe care clubul le desfăşoară an de an şi îi felicit pe aceia cărora le-a venit ideea înfiinţării lui. Sunt mândră că fac parte din cel mai mare şi laureat club sportiv al unei companii şi că reprezint cu mândrie clubul”, a mai completat farmacista de la Catena.