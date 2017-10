13 – 14 octombrie

În perioada 13 - 14 octombrie, la Colegiul Naţional “Dragoş Vodă” din Câmpulung Moldovenesc au avut loc ample activităţi prilejuite de Zilele Colegiului, la 110 ani de la înfiinţarea unităţii de învăţământ. Într-o atmosferă dominată de emoţii, profesori de ieri şi de azi, foşti şi actuali elevi au participat la Zilele Colegiului. Au fost invitaţi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspector general Gheorghe Lazăr şi inspector general adj. Carmen Gina Ciobîcă, ai Primăriei şi Consiliului Local Câmpulung Moldovenesc. După primirea invitaţilor, s-a oficiat slujba de Te Deum şi pomenire a foştilor profesori şi elevi, de către preoţii, foşti elevi ai liceului, moment cu multă încărcătură emoţională. Pr. dr. Ilie Macar, în cuvântul său, a felicitat colectivul de elevi şi cadre didactice la ceas aniversar, a adus un omagiu foştilor profesori, care au slujit şcoala cu dăruire şi înalt simţ pedagogic. A urmat cuvântul directorului colegiului, prof. Dorina Carp, şi al reprezentantului Inspectoratului Școlar, inspector general adj. Cristian Cuciurean. Elevi, profesori, părinţi, foşti elevi şi invitaţi au marcat acest eveniment printr-o amplă paletă de activităţi: ateliere de lucru, robotică, dezbateri, prezentări de carte, club de lectură, lansarea revistelor liceului, prezentarea proiectelor de folclor, comunicări ştiinţifice la secţiunile real-uman, spectacole de teatru, muzică, dans ritmic, dansuri populare, pantomimă, expoziţii de desene, tapiserie, origami, quilling, activităţi sportive. La aceste activităţi au fost antrenaţi elevi, coordonaţi de profesorii de la catedrele de ştiinţe, Daniela Zancu, Adina Ciobanu, Mariana Ciubotariu, Nicolae Debren, Mihai Piticari, Octavian Ștefăroi, de la catedrele de Limba română şi limbi moderne: Dorina Ghidion Angela Cârloanţă, Anca Niga, Alina Negură, Adelina Nistor, Annemarie Penteleiciuc, Ionela Ștefăroi, Maria Cojocar.

Club de dezbateri

Îndrumaţi de prof. dr. Doiniţa Vasiliu şi Emilia Cîrdeiu, elevii au participat la clubul de dezbateri, „urmărind dezvoltarea abilităţilor de comunicare, dezvoltarea capacităţii de a construi răspunsuri la diferite provocări, sub formă de argumente coerente, dezvoltarea capacităţii de a identifica erorile în argumentările diferiţilor parteneri". Lavinia Zdrob ne-a spus că acest club de dezbateri „a însemnat pentru mine posibilitatea de a învăţa să-mi susţin ideile valide, de a trece peste teama provocată de vorbirea în public, de a filtra informaţiile, de a gândi critic. Nu în ultimul rând, prieteniile legate în cadrul concursurilor vor rămâne mereu amintiri dragi mie”. La rândul ei, Alexandra Bosancu a sus că „prin intermediul clubului de dezbateri am reuşit să-mi înving frica de a vorbi în public şi am înţeles modul în care trebuie să-mi exprim opinia, să-mi găsesc argumente potrivite pentru a întări anumite idei.” La fel şi Mădălina Iuşcă: ”Prin intermediul clubului de dezbateri am avut ocazia de a cunoaşte o mulţime de persoane deosebite, mi s-au deschis noi orizonturi.” Livia Negară este de părere că prin clubul de dezbateri „am reuşit să-mi înving frica de a vorbi în public şi am învăţat să dezvolt argumente pertinente”, în timp ce Mădălina Erhan a concluzionat că ”dezbaterile m-au ajutat să întâlnesc o mulţime de persoane deosebite, care ştiu ce vor, pot pleda pe o cauză, fără emoţii, aleg informaţiile şi o fac cu siguranţă de sine. Aspir să ajung şi eu aşa.”

Clubul de lectură

Alţi elevi ai Colegiului „Dragoş Vodă”, Mădălina Țâmpău, Sergiu Cernat, Ștefan Diaconescu, Lică Oanea, Alexandra Burduhos au participat la clubul de lectură. În sala de festivităţi s-a desfăşurat un spectacol variat de muzică, teatru, dans sportiv, dansuri populare, coordonat de prof. Rodica Loghin şi prof. Bogdan Faraon, dirijorul corului. Din echipa de dansuri fac parte Măndrilă Daniela, clasa a XI-a C, Tudorici Ilinca, clasa a XI-a D, Lupu-Popi Anca, clasa a XI-a E, Lazăr Răzvan, clasa a XI-a E, Străjer Bogdan, clasa a XI-a E, Canişag Marian, clasa a X-a B, Cozma Valentina, clasa a X-a E, Drebitca Andrei, clasa a XI-a A.

Atelier de folclor

În buna tradiţie a conservării folclorului bucovinean, meşteşugurile specifice zonei Câmpulungului Moldovenesc au prins viaţă în cadrul Atelierului de folclor ”Izvoare”, organizat de elevii clasei a XI–a E. Au fost scoase la lumină vechi meşteşuguri: cusutul, ţesutul la gherghef, torsul, croşetatul, încondeiatul ouălor. Aceste activităţi au fost însoţite de expoziţii de obiecte din gospodăria ţărănească, prezentarea costumului bărbătesc şi femeiesc. Mergând pe ideea conservării tradiţiilor, membrii atelierului au acordat o atenţie deosebită pregătirii bucatelor specifice zonei, ceaiurilor şi leacurilor pentru trup şi suflet.

Clubul de robotică

Clubul de robotică al Colegiului Naţional ”Dragoş Vodă” are ca tematică activităţi STEM (Science, Technology, Engeneering and Mathematics). Aplicabilitatea este finalizată prin construirea unor roboţi de explorare. Elevii au participat la concursuri de robotică obţinând premii şi diplome. Ultimul rezultat notabil este calificarea în finala Concursului Naţional de Rovere, organizat de Agenţia Spaţială Română Exo-ro. Din echipajul calificat fac parte Andrei Blanaru, Marcel Negurăşi, Ilinca Filoteanu. Echipa este condusă de prof. Nicolae Debren, ing. Anastasiu Gabriel, fiind delegat de Agenţia Spaţială Română prin ESERO ca membru în juriul naţional.

Lansarea revistelor liceului

La atelierul de jurnalism şi lectură, elevii îndrumaţi de prof. Dorina Ghidion, Angela Cârloanţă, Anca Niga au prezentat revistele ”Lyceum” şi ”Bucovina strămoşească”. ”Lyceum” a fost laureată la Concursul Naţional de Reviste Școlare şi Jurnalism, iar realizatorii, elevii Sofia Tironeac şi Alexandru Costineanu, au participat la Tabăra Naţională de Jurnalism şi Reviste Școlare de la Muncel, judeţul Iaşi, în perioada 29 iunie - 6 iulie, drept recompensă pentru eforturile depuse. Elevii Vasile Păduraru şi Antonia Miculeac au realizat revista de folclor, în colaborare cu elevii din clasa a XI-a E. Prof. Maria Ghiţă, purtătoarea de cuvânt a Colegiului „Dragoş Vodă”, a spus că „într-o atmosferă de bucurie, dar şi nostalgică în acelaşi timp, pentru cei care au venit să-şi revadă şcoala, după zeci de ani, elevii de ieri şi de azi, profesorii tineri dar şi cei împovăraţi de ani, au trăit împreună clipe emoţionante, urându-i Colegiului Naţional <Dragoş Vodă> încă o sută de ani, cu multe generaţii de elevi tot mai valoroşi”.