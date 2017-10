Primă instanţă

Magistraţii de la Tribunalul Suceava au dat ieri primul verdict în cazul italianului ucis la Vama de un sucevean gelos şi nervos. Revelino Pleşa a primit o pedeapsă de 6 ani de închisoare, iar suplimentar are de achitat şi 15.000 de euro către familia italianului ucis în urmă cu un an. În plus, s-a decis menţinerea măsurii arestului la domiciliu care i-a fost impusă lui Revelino Pleşa încă de la demararea anchetei penale pentru infracţiunea de omor.

Condamnarea pronunţată ieri nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Suceava.

Din rechizitoriul procurorului criminalist reiese că italianul a avut parte de o moarte foarte violentă, înecându-se cu propriul sânge, după ploaia de lovituri pe care a încasat-o atunci când a intrat în casa fostei iubite.

În reconstituirea circumstanţelor în care a fost comis omorul, procurorul de caz a constatat că italianul Antonio S., în vârstă de 65 de ani, a avut timp de doi ani de zile o relaţie de prietenie cu o tânără din comuna Vama, în perioada în care suceveanca s-a aflat în Italia. În martie 2016, suceveanca în vârstă de 35 de ani a pus însă capăt relaţiei, odată cu revenirea sa acasă. La scurt timp, femeia a început o relaţie cu un alt bărbat, Revelino Pleşa, cu domiciliul în municipiul Suceava. Italianul nu s-a împăcat însă cu gândul că femeia a încheiat relaţia cu el, astfel că a venit la Suceava.

Din cercetările efectuate în acest caz de judiciariştii Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, sub coordonarea procurorului de caz, a rezultat că italianul a ajuns la Vama, la locuinţa femeii, în seara de 22 octombrie 2016. Femeia era împreună cu actualul iubit, iar cei doi au fost luaţi total prin surprindere de această apariţie intempestivă.

Italianul ar fi insistat să intre în casă, iar Revelino Pleşa a devenit extrem de violent.

„Pe acest fond, inculpatul Pleşa Revelino a exercitat cu intenţie acte de violenţă asupra victimei, aplicându-i lovituri cu picioarele în zone vitale ale corpului. Urmare a loviturilor, victima a fost proiectată la sol, fiind în continuare lovită cu picioarele de inculpat în special în zona feţei”, se arată în rechizitoriul de trimitere în judecată al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Italianul doborât la pământ a început să respire greu şi să horcăie, moment în care agresorul şi tânăra ar fi încercat să-l salveze. Cei doi au declarat că au încercat manevre de resuscitare şi l-au şters cu un prosop umed pe faţa plină de sânge. Din păcate, era prea târziu, iar italianul nu a mai putut fi salvat.