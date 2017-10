Vineri

Astăzi, 18 octombrie, este Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane. Tocmai de aceea, vineri, în premieră, pe scena Teatrului Municipal „Matei Vişniec” Suceava va putea fi urmărit un spectacol dedicat luptei împotriva traficului de persoane.

Kebab, de Gianina Cărbunariu, este povestea a trei tineri români care, din motive personale, părăsesc ţara din dorinţa de a se realiza în Irlanda. Motivul fiecăruia dintre ei este diferit dar, în acelaşi timp, este plin de speranţă. Caruselul în care sunt prinşi, ambiţia dusă la extrem fac din ei victime şi călăi. Textul abordează subiectul traficului de persoane, o realitate, din păcate, extrem de des întâlnită în ţara noastră.

Spectacolul Kebab, a cărui premieră are loc pe 20 octombrie, la ora 19.00, se desfăşoară în parteneriat cu Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane Suceava. Datorită numărului mare de solicitări, spectacolul se joacă cu casa închisă, dar o nouă reprezentaţie este programată deja pentru data de 24 noiembrie, la ora 19.00.

Relaţii şi rezervări, la telefon: 0759048677.

Regizorul Daniel Iordan şi directorul de imagine/ foto Augustin Bucur fac parte din echipa de producţie a noului spectacol, în vreme ce distribuţia este formată din Mădălina – Ioana Nichita, Bogdan – Bogdan Amurăriţei şi Voicu – Răzvan Bănuţ.

Prezent la Suceava, unde va fi în sală şi la premieră, regizorul Daniel Iordan, absolvent al U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale” Bucureşti, cu mare experienţă în teatru, dar şi în film, a declarat:

„Mă bucură mult faptul că am avut şansa de a ajunge la Suceava, în Bucovina, să lucrez cu această echipă minunată, a Teatrului <Matei Vişniec>. Mesajul spectacolului este acela că avem destule resurse materiale şi spirituale care ne pot face să ne dezvoltăm. Sigur, lucrând la acest proiect teatral cu aceşti tineri actori minunaţi - Ioana Nichita, Bogdan Amurăriţei şi nu în ultimul rând Răzvan Bănuţ - am descoperit că atunci când provoci, în sensul bun, prin exerciţii specifice artei actorului, se descoperă lucruri care pot da o tuşă personală fiecărui caracter din piesă. Explorând mai mult, având curajul să meargă şi mai departe, s-a descoperit că fiecare dintre cele trei personaje are o anumită biografie, fapt care duce inclusiv la faptul că, de cele mai multe ori, ajungi să nu mai judeci un caracter anume, ba chiar să-l aperi. Personajele acţionează conform conceptului fiecăruia şi de aici rezultă şi drama”.

Actorul sucevean Bogdan Amurăriţei a mărturisit că numeroasele ore dedicate repetiţiilor i-a făcut să se descopere mai bine, să închege relaţii de prietenie: „În timpul repetiţiilor s-a creat o energie foarte frumoasă, care a făcut scenele să se construiască parcă de la sine. M-aş bucura foarte tare să vină lumea la spectacol, nu era rău dacă s-ar fi putut face 5 lei intrarea – cât costă şi un kebab. Să vină cât mai multă lume la Kebab – ieftin şi bun”, a spus el, râzând.

După care a adăugat, devenind brusc foarte serios:

„Într-o lume în care mesajele de natură sexuală sunt peste tot, în piesă arătăm cum traficanţii de carne vie se folosesc de astfel de mesaje pentru a-şi atrage şi manipula victimele”.

Ioana Nichita, interpreta unuia dintre cele mai grele roluri din spectacol, a venit însoţită de Nilă, un iepuraş de pluş, partenerul lor de scenă.

„Este o experienţă foarte interesantă pentru mine, am avut parte de o adevărată surpriză să dau de aceşti oameni minunaţi de aici. În privinţa spectacolului – veniţi şi vedeţi. Nu e de spus, ci de arătat. Noi avem multe de spus, dar pe scenă”, consideră tânăra actriţă, masterand la U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale” Bucureşti, actor colaborator în acest spectacol.

Cel de-al treilea actor din spectacol, Răzvan Bănuţ, care este şi cea mai nouă „achiziţie” a teatrului sucevean, spune despre Kebab că nu este un simplu spectacol de teatru - „Noi nu inventăm personaje, noi descoperim nişte oameni. Din punctul meu de vedere, tema generală a acestui proiect este singurătatea".

Cei trei actori joacă pentru prima dată împreună.

Gianina Cărbunariu este una dintre cele mai puternice voci din dramaturgia română contemporană. Textele ei au fost montate nu doar în România, ci şi în importante teatre din Europa.

Kebab, montat acum la Suceava, reprezintă a doua sa colaborare cu Teatrul „Matei Vişniec”, după spectacolul inaugural „Tigrul din oraşul nostru”.