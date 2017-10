„National Geographic”

O fotografie realizată de un rădăuţean în Munţii Rarău, într-o dimineaţă friguroasă de 8 octombrie 2017, a fost apreciată la nivel internaţional. Cadrul cu Pietrele Doamnei (în ceaţă) realizat de tânărul fotograf Cătălin Urdoi a fost publicat de „National Geographic”, fiind în preferinţele editorilor (Landscape) pentru săptămâna a V-a. Concursul organizat de National Geographic este structurat pe patru categorii de fotografie: Wildlife, Landscape, Aerials și Underwater. Fotografia înscrisă de Cătălin Urdoi a fost la categoria Landscape. Rădăuţeanul ne-a spus că „în rubrica de wallapapers, unde a fost selecţionată fotografia, sunt adunate cadrele prefinaliste din care se vor juriza cele câștigătoare". Povestea fotografiei din Munţii Rarău, prin ochii lui Cătălin: „dimineaţa zilei de 8 octombrie, o dimineaţă rece și umedă. Am urcat pe Rarău, alături de alţi câţiva fotografi, fiind ușor dezamăgit de condiţiile meteo vitrege pe care le-am găsit acolo, ceaţa densă și frigul năpraznic descurajându-mă la început. Răbdarea mi-a fost răsplătită când la un moment dat ceaţa s-a retras, dezvăluind Pietrele Doamnei, moment în care atmosfera a căpătat o aură magică. Acesta a fost momentul când am surprins cadrul.” Detaliile fotografiei pot fi urmărite pe link-ul http://photography.nationalgeographic.com/nature-photographer-of-the-year-2017/gallery/week-5-landscapes/6

Promovează Bucovina

Pentru Cătălin Urdoi este o onoare să promoveze ţinuturile bucovinene, cu atât mai mult să o facă într-o competiţie la nivel mondial, cum este acest concurs de fotografie găzduit de National Geographic. Alături de Sebastian Vasiu, Eduard Guţescu, Călin Stan și Dragoș Pîrvulescu, Cătălin Urdoi este al cincilea român care se află în această galerie a fotografiei mondiale, după cum ne-a spus chiar el. „Este datoria noastră să ne promovăm ţinuturile de poveste în care trăim și să le facem recunoscute la nivel înalt prin prisma fotografiei. Selectarea acestui cadru reprezintă o reușită, și nu doar una personală, ci și o reușită a fotografiei românești de care sunt atât de mândru". Fotografia cu Pietrele Doamnei a fost surprinsă cu un Canon 6D, cameră foto pe care fotograful o are de circa 4 ani și cu care a surprins multe povești minunate. Proiectele de viitor ale rădăuţeanului sunt multe, dar cel mai important este să continue să promoveze peisagistica și tradiţia Bucovinei. „Resimt o bucurie de nedescris să am în colţul din stânga al unei fotografii amprenta National Geographic. Împreună trebuie să ducem Bucovina acolo unde îi este locul, pe culmile fotografiei mondiale. Mă înclin și vă mulţumesc pentru că îmi sunteţi aproape. Totodată, vreau să dedic această reușită tuturor eroilor care luptă cu cancerul", a spus tânărul fotograf. În ultima perioadă s-a concentrat foarte mult pe promovarea Bucovinei prin fotografiile sale, mărturisind că s-a reîndrăgostit de România şi de Bucovina din spatele lentilei aparatului de fotografiat. Vrea să încurajeze tinerii să persevereze în realizarea de fotografii cât mai bune, mărturisind că „în ultima perioadă am observat un avânt foarte mare din partea tinerilor pentru fotografie, iar posibilitatea să vadă că fotografia ta poate să fie apreciată la nivel internaţional consider că este un stimulent ca ei să meargă mai departe şi să exceleze în ceea ce fac. Prefer ca un puşti de 14 ani, 15 ani, să-şi ia aparatul de fotografiat şi să meargă pe un câmp şi să pozeze o frunză, o floare. Poţi să vorbeşti şi poţi să te exprimi prin prisma unei fotografii, e un hobby minunat”.

O altă fotografie semnată de Cătălin Urdoi, publicată în revista „National Geographic”

O fotografie realizată de tânărul rădăuţean Cătălin Urdoi, pasionat de fotografie, a fost publicată în anuarul National Geographic - 2015, o colecţie a celor mai spectaculoase fotografii selectate de editorii publicaţiei şi reunite, în acest an, sub genericul „Stunning Photos” (Fotografii uimitoare). Poza a apărut, pentru prima dată, în revista National Geographic în primăvara anului 2014, fiind selectată din cele peste 12.000 de fotografii din întreaga lume înscrise la concursul cu tema „Home” („Cămin”). Fotografia prezenta interiorul sărăcăcios al unei case de romi din comuna Voitinel şi surprindea o fetiţă aşezată pe o pernă înfundată într-un fotoliu amplasat în dreptul unei ferestre. Interiorul, mai mult promiscuu decât sărăcăcios (pentru că în casă există aparatură electronică), spunea mult despre ceea ce înseamnă căminul în cultura comunităţilor de romi. Pasionat de fotografia artistică, în special de fotografia de peisaj, lui Cătălin îi place să surprindă secvenţe din viaţa satului românesc sau „tot ce ţine de România noastră pitorească”.