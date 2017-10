Gest umanitar

Zeci de voluntari s-au mobilizat luni dimineaţă pentru a dona sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Suceava, în urma anunţului făcut de medici prin intermediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava. Conform acestui anunţ, distribuit pe reţelele de socializare în timpul serii de duminică, medicii suceveni aveau nevoie urgentă de sânge din grupa B3 NEGATIV, pentru Maria Gavril, femeia de 35 de ani rănită grav în accidentul petrecut sâmbătă la Cornu Luncii. În urma acestui teribil accident şi-au pierdut viaţa cinci persoane, între care soţul femeii şi una dintre fiice, cumnaţii acesteia, precum şi cel care a provocat dezastrul de pe şosea.

Voluntarii au sosit la Centrul de Transfuzii la primele ore ale dimineţii

Mesajul de solidaritate lansat pe reţelele de socializare a produs efectul scontat încă de la orele dimineţii, când câteva zeci de oameni s-au adunat pe holurile Centrului de Transfuzie Sanguină Suceava. Impresionaţi de drama familiei Gavril, voluntarii au venit să-i dea femeii, aflată în stare gravă la spital, o mână de ajutor, prin intermediul unei donaţii de sânge. Impresionaţi de ce au văzut la locul accidentului, fiind primii care s-au mobilizat pentru a dona sânge, au fost angajaţii ISU Suceava. ”Sunt gesturi normale, umanitare, care trebuie făcute de toţi cei cărora le permite sănătatea. S-au anunţat colegii între ei şi toţi cei care au avut posibilitatea şi le permite sănătatea au venit să dea o mână de ajutor. Deocamdată suntem câţiva aici şi e posibil să mai vină colegi şi astăzi şi mâine. Noi ne întâlnim cu astfel de poveşti cam des în ultima perioadă şi e vorba de a da o mână de ajutor.”, ne-a mărturisit Mihăiţă Pelinaru, adjunctul inspectorului-şef de la ISU Suceava. Alături de femeia greu încercată de soartă au fost şi poliţiştii suceveni, care au venit în număr mare să doneze sânge pentru ea. Purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, comisarul Ionuţ Epureanu, ne-a declarat: “În urma accidentului rutier de la Cornu Luncii, în care mai multe persoane au decedat, iar altele au fost rănite, poliţiştii suceveni s-au mobilizat pentru a dona sânge necesar răniţilor din accident, care au o grupă de sânge mai rară. În urma apelului care s-a făcut în cursul nopţii, de către şeful IPJ, peste 30 de poliţişti au răspuns la această solicitare, unii deja prezentându-se în cursul dimineţii la Centrul de Transfuzii Sanguine Suceava pentru a dona sânge, în timp ce alţii urmează să ajungă aici.”

Prieteni, cunoştinţe şi oameni care nu au auzit de familia preotului Gavril au venit pentru a dona sânge

Printre cei care au stat la rând pentru a dona erau cadre didactice, poliţişti, pompieri, preoţi şi elevi seminarişti. Mai mulţi preoţi au ţinut să fie aproape de familia colegului lor dispărut şi au venit, unii împreună cu elevii seminarişti, pentru a aduce speranţa celor aflaţi pe patul de spital. Preotul Angel Prelipceanu, venit de la parohia Sf. Cuvioasă Parascheva din Rădăuţi, ne-a spus în timp ce aştepta să doneze sânge: ”Sunt un donator constant, dar odată cu cazul părintelui implicat în accidentul atât de grav, ne-am mobilizat şi cred că vor veni persoane care vor să ajute din tot judeţul astăzi şi mâine. Vrem să ajutăm soţia şi copilaşii părintelui, dar şi alte persoane bolnave care au nevoie de sânge. Mi se pare un lucru firesc, pentru că aici începe iubirea aproapelui, să dăm ceva din ceea ce Dumnezeu ne-a dat.” Preotul profesor Silvestru Țurcă a venit împreună cu 11 elevi ai Seminarului Teologic pentru a dona sânge: ”Până la urmă suferinţa oricărui om este un motiv să-i fim alături şi a fost ideea băieţilor de la seminar, la care eu nu am făcut decât să fiu alături de ei şi bineînţeles, alături de colegul nostru.” S-au alăturat acestei campanii şi 16 cadre didactice şi angajaţi ai primăriei din comuna Satu Mare, localitatea natală a Mariei Gavril, printre care şi Lucreţia Bodnar, care ne-a spus: „Din stimă şi respect am venit aici să o ajutăm şi ne rugăm în primul rând pentru sănătatea ei, a celor două fetiţe şi a băieţelului ei. Lumea s-a mobilizat, pentru că familia are nevoie de sprijin în aceste momente. Sperăm ca gestul nostru să aibă rezultate pozitive pentru sănătatea membrilor acestei familii.” Alături de aceştia au venit pentru a dona sânge oameni care nu îi cunosc pe cei răniţi în accident, dar care au rămas impresionaţi de drama lor. ”Am văzut că un semen de-al nostru, în inconştienţa lui, a luat viaţa unor părinţi, copiii lor rămânând pe drumuri. Sunt oameni nevinovaţi care au murit sau sunt răniţi şi fiecare dintre noi trebuie să ajute pentru a salva o viaţă. Cât mai mulţi oameni trebuie să vină şi să doneze, nu numai în acest caz, ci şi în alte cazuri, pentru că ţine de conştiinţa fiecăruia”, ne-a spus Elena Cojocaru, din Suceava. Iuliana Nuţu a precizat: ”În urma anunţului am venit pentru că am rămas foarte impresionată. Și eu sunt mamă de 3 copii şi mă gândesc că aceşti copii au cel mai mult nevoie de mamă. Toată lumea care ar putea să facă ceva pentru această mamă, să facă acum, cât are nevoie.”

Directorul Centrului de Transfuzii Sanguine Suceava, medicul Maria Pilat, a declarat că pentru a se recolta sânge de la cât mai mulţi dintre cei care s-au prezentat, programul de lucru a fost ieri prelungit. Până în jurul orei 13. 30 se prezentaseră 53 de persoane, dintre care 44 au îndeplinit condiţiile pentru donare. Alte 10-15 persoane au fost programate tot pentru a dona ieri. Alţi donatori, între care şi cei de la Unitatea de Jandarmi Fălticeni, au fost planificaţi pentru astăzi şi zilele care vor urma.