Joi şi vineri

Dino Massa, legendă a muzicii jazz, pianist şi compozitor, un clasic în viaţă, va susţine un recital extraordinar. Evenimentul, organizat de Eden Fundaţia, va avea loc joi, 19 octombrie 2017, de la ora 19:00, pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt” al USV, şi vineri, 20 octombrie, ora 19:00, la Casa de Cultură a oraşului Rădăuţi.

Concertul eveniment „Jazz Legend Dino Massa – Alone. a solo piano performance from USA to Europe” este găzduit de Casa de Cultură a Studenţilor Suceava şi de Casa de Cultură Rădăuţi.

Pentru concertul din 19 octombrie 2017, de la Suceava, biletele se pot achiziţiona prin www.ccs-sv.ro, www.biletesuceava.roşi rezervări se pot face la telefon: 0752 092 606. Preţul unui bilet pentru adulţi este de 10 lei, iar pentru elevi şi studenţi, 5 lei.

Pentru concertul din 20 octombrie 2017, de la Rădăuţi, biletele se găsesc la Casa de Cultură din Rădăuţi, iar rezervări se pot face la telefon 0745 868 930. Pentru acest concert, preţul unui bilet pentru adulţi este de 20 de lei, iar pentru elevi, studenţi şi pensionari, 10 lei.

Dino Massa s-a născut pe 26 septembrie 1964. A absolvit Conservatorul din Neapole, clasa compoziţie în 1990, clasa de pian şi muzică de jazz în anul 2000, cu nota maximă - 10. A studiat sub îndrumarea lui Bruno Tommaso, un prolific compozitor italian, alături de care va şi cânta în orchestra de jazz a Conservatorului.

În 1984 câştigă concursul Euterpe, din Pompeii, ca pianist şi compozitor de jazz şi concertează pe scene europene (Italia, Franţa, Spania, Portugalia, Islanda, Ungaria, România, Belgia, Letonia, Cehia, Polonia, Muntenegru, Croaţia, Bosnia) şi din Statele Unite.

A urcat pe scenă în compania unor maeştri ai jazz-ului: John Abercrombie, Marcus Hampton, Stan Kessler, Louis Sclavis, Chris Burnett, Tomasz Grzegorski, Sigurdur Flosason, Shule Jovovic şi mulţi, mulţi alţii.

Se implică în proiecte inedite de jazz, înregistrează opt albume ca solist şi altele în formaţii de jazz.

În paralel îşi cultivă şi calităţile de profesor, din 1998 devine editor pe partea didactică a revistei Basimedia Magazine. Este difuzat de marile reţele italiene: Raidue, Radiouno, Radiodue, Radiotre, pe canalul 41 KSHB al NBC-ului american şi în inima ritmurilor portoricane, la Jazz & Bossa Radio.

Trăind prin muzică de mai bine de 20 de ani, Dino Massa poate ne este contemporan, dar devine sub ochii noştri un clasic.