Social

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat că instituţia pe care o conduce a început demersurile la ministerele Educaţiei şi cel al Muncii şi Justiţiei Sociale pentru a modifica Hotărârea de Guvern nr. 564/2017 în care se precizează că elevii din şcolile speciale nu mai primesc hrană în weekend, sărbătorile legale, în vacanţele şcolare sau în alte situaţii.

Gheorghe Flutur a spus că ieri dimineaţa s-a întâlnit cu reprezentanţii conducerilor şcolilor speciale din judeţul Suceava, finanţate de Consiliul Judeţean, respectiv şcolile din Rădăuţi, Bivolărie, Gura Humorului, grădiniţa din Fălticeni, Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă Suceava şi centrul din Câmpulung Moldovenesc. „Am discutat situaţia tristă care a apărut după apariţia HG 564/2017, care, din nefericire, prevede că în weekend copiii nu mai primesc porţii de mâncare şi trebuie să meargă acasă să mănânce. Și am vrut să văd ce soluţii găsim”, a spus Gheorghe Flutur, care a adăugat că la discuţii a participat şi liderul sindical Traian Pădureţ.

Flutur a spus că în această problemă „lucrurile sunt foarte complicate” în condiţiile în care în aceste şcoli speciale sunt şi copii din Republica Moldova sau din alte judeţe îndepărtate, care nu pot pleca acasă la sfârşit de săptămână.

Flutur: „Nu poţi să ţii în cămine copii flămânzi pentru că nu ai baza legală să le dai de mâncare”

Mai mult, şeful administraţiei judeţene a arătat că şi copiii care stau mai aproape de şcolile speciale unde învaţă trebuie să-şi plătească singuri transportul până acasă, însă nimeni nu le decontează transportul. „Din acest motiv am făcut din nou demersuri la Ministerul Educaţiei, personal am vorbit cu cei din conducerea ministerului, şi am făcut şi demersuri la Ministerul Muncii pentru modificarea de urgenţă a art.3, alineatul 3 din HG 564/2017, în sensul de a permite şcolilor speciale să le dea mâncare şi în weekend acestor copii, pentru că există mai multe riscuri. Și am promisiunea celor de la Ministerul Educaţiei că vor rezolva această problemă, mai ales că şi sindicatele fac demersuri pentru ca lucrurile să se rezolve foarte rapid”, a precizat Gheorghe Flutur. El a arătat că cei din conducerile şcolilor speciale au atras atenţia că dacă se păstrează aceste prevederi legale există riscul ca unii părinţi să-şi retragă copiii din aceste unităţi de învăţământ, deşi aceştia au nevoie de programul de şcoală specială. „Nu poţi să ţii în cămine copii flămânzi pentru că nu ai baza legală să le dai de mâncare. Am analizat şi eu cu echipa de conducere a Consiliului Judeţean şi vom căuta resurse financiare. Problema este că eu nu am baza legală, pentru că această Hotărâre de Guvern nu îmi dă voie să fac astfel de plăţi. Vom căuta sursa de finanţare, indiferent de unde tăiem fonduri, pentru ca aceşti copii să aibă de mâncare”, a arătat preşedintele CJ Suceava.

El şi-a exprimat speranţa că modificarea prevederilor HG 564/2017 se va face în şedinţa de miercuri a Guvernului sau cel târziu săptămâna viitoare. Flutur consideră că ceea ce se întâmplă în momentul de faţă în şcolile speciale nu este în regulă, iar acest lucru are drept cauză o eroare din acest act normativ.