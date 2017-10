Recunoaştere

Întreprinderile Mici şi Mijlocii cu cele mai bune performanţe pe parcursului anului 2016 au fost premiate, la finalul săptămânii trecute, în cadrul celei de-a XXI-a ediţii a Topului Firmelor Private din judeţul Suceava. Evenimentul de gală dedicat celor mai performanţi întreprinzători a fost organizat de Federaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Suceava şi a fost găzduit de Complexul hotelier Zamca. În cadrul ediţiei de anul acesta a Topului Firmelor Private au fost premiate peste 300 de companii din judeţul Suceava, fiind evidenţiate rezultatele economice deosebite obţinute de IMM-uri în anul 2016, precum şi performanţele de excepţie obţinute de acestea şi oamenii de afaceri care le conduc. Toţi premianţii au primit diplome şi trofee din partea organizatorilor, aceştia apreciind faptul că firmele incluse în top reprezintă repere şi modele de succes, dar şi baza mediului de afaceri local şi a societăţii sucevene, motorul dezvoltării şi creşterii economice a judeţului Suceava.

Federaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Suceava se află printre primele trei organizaţii patronale la nivel naţional

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa preşedintelui Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, Florin Jianu, prefectului judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Viorel Seredenciuc, viceprimarului Sucevei Lucian Harşovschi, preşedintelui executiv al CCI, Lucian Gheorghiu, dar şi a numeroşi şefi de instituţii şi reprezentanţii ai Federaţiilor Patronale din mai multe zone ale ţării. Rolul de gazdă al evenimentului a revenit preşedintelui Federaţiei Patronale a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Suceava, Liliana Agheorghicesei, preşedintelui Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Suceava, Rareş Hrestic, şi decanului de vârstă, Mihai Deliu.

În deschiderea Topului Firmelor Private din judeţul Suceava, Liliana Agheorghicesei a dorit să îi felicite pe toţi întreprinzătorii care au reuşit să se claseze pe primele trei locuri din punctul de vedere al rezultatelor economice din anul 2016, dar şi pe reprezentanţii celorlalte IMM-uri din judeţ pentru eforturile depuse, pentru că nu se dau bătuţi şi continuă să-şi desfăşoare activitatea. „Vreau să felicit toţi întreprinzătorii din judeţ, chiar dacă nu se află pe primele trei locuri. Îi felicit datorită faptului că au rezistat şi că nu se dau bătuţi, dar şi pentru că oricâte piedici avem reuşim, ştim şi putem să mergem mai departe. Ca în fiecare an, vrem să apreciem că nu ne-aţi părăsit pe noi, cei din Federaţia IMM din judeţul Suceava, drept pentru care vă mulţumim pentru reuşita acestui eveniment”, a spus Liliana Agheorghicesei.

Invitat să ia cuvântul, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Florin Jianu, a ţinut să-i felicite pe toţi cei prezenţi pentru rezultatele obţinute, el subliniind că organizaţia pe care o conduce va continua să lupte pentru mediul de afaceri din întreaga ţară. „Cunoaştem foarte bine problemele mediului de afaceri. Am primit şi felicitări pentru munca dusă, dar şi încurajări să fim un pic mai activi şi ofensivi în munca pe care o facem. Noi vă asigurăm că atât în Bucureşti, cât şi la nivelul regiunilor noastre ne luptăm ca mediul de afaceri să aibă parte de stabilitate şi predictibilitate”, a spus Florin Jianu. Aprecieri la adresa întreprinzătorilor suceveni a avut şi prim-vicepreşedintele (CNIPMMR), Marian Filimon, care a precizat că Federaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Suceava se află printre primele trei organizaţii patronale la nivel naţional.

Mirela Adomnicăi a declarat că întreprinzătorii pot fi un model pentru guvernanţi

În cuvântul său, prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a subliniat faptul că activitatea IMM-urilor este extrem de importantă pentru judeţ. „Am apreciat de fiecare dată faptul că dumneavoastră aţi găsit căi profitabile de a investi şi de a crea plus de valoare, pentru dumneavoastră, pentru comunitate, pentru economic, dar şi în plan social”, a spus Mirela Adomnicăi. Ea a ţinut să sublinieze faptul că de la întreprinzătorii din România au de învăţat şi guvernanţii, adăugând că îşi doreşte ca IMM-urile să aibă în Guvern un partener de încredere şi predictibil. Mirela Adomnicăi a spus că s-a bucurat atunci când a auzit declaraţia premierului Mihai Tudose, care a anunţat în urma discuţiilor cu patronatele, că aplicarea plăţii defalcate a TVA se va face gradual, „cu firmele care intră în insolvenţă, faliment sau au un istoric fiscal mai puţin coerent”. Prezenţi la Topul Firmelor Private, atât viceprimarul Sucevei Lucian Harşovschi, cât şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava Viorel Seredenciuc au subliniat faptul că una dintre cele mai mari probleme pe care le au întreprinzătorii este lipsa forţei de muncă. Cei doi au declarat că instituţiile pe care le conduc oferă tot sprijinul pentru dezvoltarea mediului de afaceri sucevean. Viorel Seredenciuc a precizat că CJ Suceava intenţionează să dezvolte parteneriate cu firmele private pentru dezvoltarea învăţământului dual, pentru ca agenţii economici să beneficieze de salariaţi calificaţi.

Firme evidenţiate pentru rezultatele deosebite obţinute în anul 2016

În cadrul ediţiei de anul acesta a Topului Firmelor Private din judeţul Suceava, Federaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Suceava a recompensat cu premii speciale mai multe companii pentru rezultatele economice şi activităţile antreprenoriale de excepţie. „Sunt firme care au contribuit în mod deosebit la dezvoltarea judeţului Suceava, care s-au remarcat prin investiţii importante, dezvoltarea afacerilor şi la crearea locurilor de muncă”, a arătat Liliana Agheorghicesei. Astfel, premiile speciale au fost primite de SC Superstar Com SRL, SC Auto Schunn SRL, SC Savcom SRL, SC ACET SA, SC Albertino Star SRL, SC Autoservice SRL, SC Bermas SA, SC Betty Ice SRL, SC Bucovina SA, SC Calcarul SA, SC Corsem Impex SRL, SC Dorna Medical SRL, Gravex – SC Epic Film SRL, SC Eurotehnic SRL, Expert Music – SC Adamaris SRL, SC General Construct SRL, SC Killer SRL, SC Lidana Com SRL, SC Mărţişorul Com SRL, SC Mer-Dum SRL (restaurantul Zamca), SC Ocolul Silvic Silva – Bucovina SRL, SC Queen Garden Flowers SRL, SC Romfour SRL, SC Tarsin SRL, SC Tehnoprotector SRL, SC Tipografia Celestin SRL, SC Trutzi SRL, SC Ursa Mare Comprod SRL şi SC Zenit *95 Service SRL. Alte patru premii speciale au fost oferite către Salonul Queen Elisabeta – pentru rezultate deosebite obţinute în activitate, SC Iris Management Plus SRL şi SC Pridar Euro – Fond SRL - pentru curaj şi iniţiativă antreprenorială, şi SC Unic Sports SRL din Târgu Mureş, pentru accesare de fonduri europene.