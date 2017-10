Un nou caz

Numărul șoferilor care își cumpără permise de conducere din țara vecină s-a înmulțit, polițiștii sesizând mai multe cazuri de acest gen în ultima perioadă. În încercarea de a scăpa de responsabilitate în fața autorităților române, unii șoferi apelează la acest artificiu, neglijând faptul că lipsa unui pașaport și a unei vize care să ateste o călătorie în Ucraina ar putea să-i dea de gol.

În timpul nopții de joi spre vineri, în jurul orei 01.40, o patrulă de polițiști a oprit un autoturism marca Opel Vectra, care se deplasa pe DN 2E, prin comuna Horodnic de Sus. La volan se afla Constantin M., de 32 de ani, din județul Vâlcea, care locuiește fără forme legale în comuna Voitinel, acesta prezentându-le polițiștilor un permis de conducere eliberat de autoritățile ucrainene pentru categoriile B1, B, C1, C, precum și actele mașinii. Din cauză că bărbatul duhnea a alcool, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care la spital i s-au recoltat mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În urma controlului făcut în autoturism, s-a constatat faptul că bărbatul transporta 11 persoane în interior, din care trei pe bancheta din față și opt pe bancheta din spate. Suspiciunile polițiștilor privind autenticitatea permisului de conducere ucrainean s-au confirmat în scurt timp, după ce în baza de date a Poliției Române s-a constatat că bărbatul nu deține un pașaport, drept urmare nu a putut călători în Ucraina pentru procesarea unui permis de rezidență și eliberarea unui permis de conducere. De asemenea s-a stabilit că şoferul de 32 de ani nu posedă permis de conducere auto eliberat de autoritățile din România. În continuarea cercetărilor, polițiștii au stabilit și faptul că autoturismul Opel a fost sustras de șofer din curtea unui bărbat de 52 de ani din comuna Voitinel, aceasta fiind chiar persoana la care bărbatul din Vâlcea locuiește fără forme legale de circa un an de zile. El s-a deplasat apoi la Rădăuți, de unde a luat cele 11 persoane, pe care le transporta la domiciliile lor din Horodnic și Voitinel. Pentru transportul ilegal de persoane peste numărul stabilit prin certificatul de înmatriculare, cel de la volan a fost sancționat contravențional cu o amendă de 1.160 de lei. Pe numele său a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, complicitate la falsul material în înscrisuri oficiale, uzul de fals și fals material în înscrisuri oficiale.