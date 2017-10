Învăţământ

La Liceul Tehnologic “Ștefan cel Mare” din Cajvana au fost organizate, la sfârşitul săptămânii trecute, ateliere de lucru, dezbateri, referate, au fost vizionate filme şi documentare, toate pe tema educaţiei. Pe parcursul zilei de 5 octombrie, în primele ore de curs, elevii, împreună cu îndrumătorii lor, au desfăşurat activităţi educative precum vizionări video pe teme educaţionale, activităţi practice (realizarea de desene, colaje, afişe, postere, compuneri etc.), sub genericul “Școala viitorului”, jocuri în aer liber, întreceri sportive. Începând cu ora 10.00, cadrele didactice, împreună cu directorii liceului: director coordonator, prof. Nicolae Robu, director adjunct, prof. Iulian Ciotu, director adjunct, prof. Floarea Iacoban, s-au întâlnit la o “masă rotundă” sub genericul “Educaţia în context european”, în cabinetul de istorie al Liceului Tehnologic “Ștefan cel Mare”. Rolul educatorului şi al educaţiei a fost pus în valoare în gândurile, prezentările şi referatele “Antologie de citate privind educaţia” şi ”Semnificaţia zilei de 5 octombrie”, susţinute de prof. înv. primar Cristina Tomuţ, referatul ”Educaţie-educatori” (prof. înv. primar Solcan Trandafira), compunerea ”Povestea învăţătoarei” (prof. înv. primar Davidoaia Irina), referatul ”Rolul dascălului în procesul de educaţie” (prof. înv. primar Rezuş Mihaela), prezentarea powerpoint ”Educaţia financiară, în ciclurile preşcolar şi primar - impact pozitiv în rândul elevilor, profesorilor şi părinţilor din ţara noastră” (prof. înv. primar Seserman Lidia-Loredana), referatul ”Educaţia ecologică, temelia unei vieţi sănătoase” (înv. Pîţu Cristina), poeziile ”Menire” şi ”Rugăciune pentru dascăli”, recitate de prof. înv. primar Dranca Minodora, referatul ”Integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă” (prof. Nistiriuc Laura), prezentarea powerpoint ”Educaţie prin muzică şi dans” (prof. Dîrţu Violeta), prezentarea powerpoint ”Eu sunt dascăl” (prof. Focşa Liliana), prezentarea powerpoint ”Educaţia, uşă spre umanitate sau mişcarea din întuneric spre lumină” (prof. Tcaciuc Ionela), referatul ”Educaţia fizică-valenţe educative” (prof. Solcan Mirela), prezentarea powerpoint ”Cel mai bun sistem de învăţământ din lume” (prof. Moroşan Diana), referatul ”Importanţa educaţiei profesionale” (prof. Savu Eudochia), prezentarea powerpoint ”Educaţia Nonformală” (prof. Moroşan Anastasia), referatul ”Facilităţi educaţionale oferite de Google” (prof. Crăciun Marius), prezentarea powerpoint a proiectului ”Împreună”, realizat de Consiliul Școlar al Elevilor, prezentat de eleva Teodora-Camelia Seserman (clasa a VIII-a B).

„Depinde de noi să sărbătorim Ziua Educaţiei, nu o dată pe an, ci în fiecare zi”

Prof. înv. primar Seserman Lidia-Loredana, responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic “Ștefan cel Mare” Cajvana, a spus că toate „gândurile despre educaţie ale dascălilor prezenţi s-au aşternut spre final într-un lanţ de frunze multicolore, iar Uniunea Sindicală Cajvana, reprezentată de profesorul Crăciun Marius, a oferit o felie dulce din tortul în formă de carte special conceput pentru această zi”. Consilierul educativ prof. pentru înv. primar Cristina Tomuţ a completat că „depinde de noi să sărbătorim Ziua Educaţiei, nu o dată pe an, ci în fiecare zi. Ca profesor, eu mă bucur atunci când în ochii copiilor mei de la clasă găsesc un zâmbet destinat mie, pentru puţinul din ziua respectivă sau din ora respectivă în care am fost împreună. E clar că ne dorim foarte multe şi de la societate, iar în unele privinţe suntem pe drumul cel bun, dar plăcere mai mare şi iubire mai mare de a fi dascăl şi de a fi educator cred că nu o putem găsi decât în partenerii noştri, care sunt elevii”. Dezbaterile care au avut loc la Liceul Tehnologic “Ștefan cel Mare” din Cajvana au subliniat faptul că prin educaţie omul îşi dezvoltă personalitatea, îşi asumă roluri în societate în temeiul valorilor fundamentale: respectul, egalitatea, dreptatea, pacea etc. Pe 5 octombrie, în întreaga lume se sărbătoreşte Ziua Mondială a Educaţiei, evenimentul reamintind faptul că o educaţie de calitate reprezintă cheia unei reuşite profesionale.