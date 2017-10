După gratii

Dispărut încă din 2014, chiar înainte ca magistraţii de la Curtea de Apel Galaţi să se pronunţe definitiv în dosarul în care era judecat, Sorin Daniel Colev, cunoscut mai mult sub denumirea de „Tom”, din Vicovu de Jos, a fost prins şi arestat în Ucraina. „Tom” figura ca urmărit general pe site-ul Poliţiei Române pentru că are de executat o condamnare de 5 ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de complicitate la viol.

De altfel, încă din momentul în care s-a dat pronunţarea în dosar, iar Colev nu a fost de găsit, toate informaţiile arătau că el ar fi trecut clandestin frontiera dintre România şi Ucraina şi s-ar fi ascuns în ţara vecină. Aproape trei ani el a stat în Ucraina fără să fie deranjat, după care autorităţile din statul vecin l-au arestat.

Între autorităţile din România şi Ucraina vor începe procedurile legale pentru ca „Tom” să fie trimis în ţară în vederea ispăşirii pedepsei la care a fost condamnat de instanţele de judecată.

În acelaşi dosar a fost condamnat Ilie Clipa (fost Chifan), tot din Vicovu de Jos, cunoscut mai mult cu porecla de „Prinţu”. Spre deosebire de „Tom”, „Prinţu” este deja în spatele gratiilor şi îşi execută pedeapsa la care a fost condamnat.

Trebuie spus că şi „Prinţu” a fost fugar mai multă vreme, iar o perioadă s-ar fi ascuns tot în Ucraina, iar pentru prinderea lui a fost nevoie de o acţiune în forţă, cu mai multe echipaje ale poliţiei.

Pedeapsa pe care o are de executat „Prinţu” are două componente: una în România şi alta în Germania. Mai exact, el a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru un viol comis în 2003, în timp ce nemţii l-au condamnat la 8 ani de închisoare pentru tâlhărie şi şantaj.

După ce hotărârea din Germania a rămas definitivă, magistraţii de la Judecătoria Rădăuţi au analizat condamnările şi în acest fel s-a ajuns la o pedeapsă de 13 ani de închisoare. Pentru că o parte din pedeapsă, respectiv 1 an, a fost petrecută de „Prinţu” în arest preventiv prin România şi Germania, această perioadă i-a fost scăzută din condamnarea finală. În concluzie, el are de executat 12 ani de închisoare.

Povestea violului de acum 14 ani

Ilie Clipa (fost Chifan), zis „Prinţu”, şi Sorin Daniel Colev, zis „Tom”, au fost condamnaţi definitiv de Curtea de Apel Cluj pentru viol, respectiv complicitate la viol, fiecare primind câte 5 ani de închisoare.

Dosarul în care au fost condamnaţi „Prinţu” şi „Tom” datează tocmai din 2003 şi a parcurs mai multe cicluri procesuale, fiind returnat de două ori de la instanţele superioare către instanţa de fond.

Cei doi au fost judecaţi pentru un viol comis în seara zilei de 30 august 2003, iar victimă a fost Veronica Juravle, o fată din Brodina.

Veronica Juravle a povestit în septembrie 2003, în exclusivitate pentru Monitorul de Suceava, cum a căzut victimă actului de viol.

„La 6:30 după-amiază am ieşit de la serviciu, am stat acasă o oră şi ceva şi apoi m-am dus la ocazie, pentru a merge la părinţi, aşa cum făceam în fiecare weekend. Deci, m-am dus la ocazie, unde stă toată lumea, într-o staţie de taximetre. M-am urcat într-o maşină care avea doar două portiere şi în faţă erau doi bărbaţi. Mai urcase cineva în maşină împreună cu mine şi m-am gândit, totuşi, că nu va fi nici o problemă, chiar dacă maşina oprise fără ca eu să-i fac semn. Am plecat spre Marginea, dar maşina a luat-o, la un moment dat, la dreapta, spre Horodnic, cu scopul să-l ducă pe cel din spate la discotecă la Horodnic. După ce urcasem în maşină am constatat că cei doi bărbaţi care stăteau în faţă îl cunoşteau pe cel care urcase odată cu mine. Aşadar, maşina a luat-o spre Horodnic, urmând ca apoi să se întoarcă şi să mă ducă pe mine la Marginea. I-am întrebat de ce nu mă duc pe mine mai întâi la Marginea, iar ei au spus că înconjoară, dar vor să-şi ducă prietenul la Horodnic şi să stau fără grijă cu mă vor duce apoi la Marginea”, a fost începutul coşmarului pentru Veronica Juravle.

“Mamă, salvează-mă”

Ulterior, după ce prietenul celor doi a fost lăsat la discotecă, maşina a plecat spre Vicov, iar fata a început să intre la bănuieli. Le-a cerut în mai multe rânduri celor doi să oprească maşina şi să-i permită să coboare, dar aceştia au refuzat de fiecare dată. În tot acest timp, Veronica Juravle a vorbit la telefon cu mama ei şi a ţinut-o la curent cu ceea ce se întâmpla.

„La un moment dat am plecat spre Marginea, dar maşina a luat-o pe un drum de ţară, pe câmp, la dreapta. I-am întrebat ce fac, iar ei mi-au spus că <mergem să ne destrăbălăm puţin>. Am încercat să deschid portiera la maşină, să sar, dar au început să mă înjure, că le zgârii maşina. Îmi spuneau să nu fiu proastă, că nu am unde fugi. Amândoi mă ameninţau, dar în special <Tom>. Aveam telefonul lângă mine, pe banchetă, şi am sunat-o pe mama mea. Nu l-am ridicat, am aşteptat să răspundă şi după ce a răspuns am strigat la ea, plângând: <Mamă, salvează-mă>. <Tom> mi-a smuls atunci telefonul din mână, l-a închis şi l-a pus pe bord. A oprit apoi maşina, m-au forţat să cobor şi apoi a urmat toată acea poveste groaznică. După acele clipe de coşmar mi-au spus să am grijă ce vorbesc. Mi-au spus că pot să mă duc să-i reclam oriunde, că ei au relaţii şi nu au ce să păţească. Spuneau că dacă îi dau în judecată ne vom judeca un an, doi, trei şi, oricum, ei nu vor avea nici o problemă. Au zis că mă sfătuiesc să-mi caut de treabă şi, văzându-mă că plâng, mi-au spus să mă liniştesc şi să mă duc acasă, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. <Tom> mi-a spus că dacă voi vorbi cu cineva despre ce s-a întâmplat, îmi va tăia faţa, mă va omorî. Apoi a început să ameninţe că îmi va omorî părinţii şi le va da foc la casă”, a mai completat Veronica Juravle.