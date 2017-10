Time lapse

De la o iarnă cumplită la o vară însorită, în doar câteva secunde.

O echipă de tineri din București a surprins splendoarea unui peisaj natural din comuna Șaru Dornei în toate cele patru anotimpuri, prin intermediul a aproape 1.500 de fotografii, reunite într-un material video de un minut.

Este vorba despre un time lapse care comprimă 1.460 de poze, realizate zilnic, pe durata unui an de zile, dintr-un loc fix din Șaru Dornei.

Time lapse-ul înfățișează crestele Călimaniului și, în plan mai îndepărtat, Călimanul Cerbului, și surprinde în ritm accelerat, cu o cadență de 24 de poze în fiecare secundă, schimbările de la un sezon la următorul, rocada precipitată a anotimpurilor, fluctuația spectrului de culori.

Coloana sonoră a fost aleasă cu grijă, islandezul Olafur Arnalds, cu „The final chapter”, însoțindu-l pe privitor în călătoria prin colecția de cadre pitorești.

Proiectul aparține companiei bucureștene de producție video The Brothers M, iar rezultatul poate fi urmărit la https://www.facebook.com/TheBrothersM/videos/1331956576926371/hc_ref=ARRh9a0D0Sjomu21IXbdqujfmrZFAegA3cUo33RWeYaXdS5EzODSqwGlvi15jjS-Lek&fref=nf.

„Fotografiile au fost făcute din august 2016 până în luna august a acestui an.

Am realizat câte patru cadre pe zi, din același loc. Am convenit ca fotografiile să fie realizate la ora 10.00, la interval de un minut, de la 10.00 la 10.04. Camera a fost montată pe un bloc din Șaru Dornei, de unde am avut o perspectivă mai bună”, a povestit Bogdan Mustățea, film director la The Brothers M.

Acesta a mai arătat că time lapse-ul din Șaru Dornei este un proiect în premieră la nivel național, compania propunându-și să continue inițiativele pentru promovarea unor zone din țară.

„Noi am tot căutat pe internet, nu am găsit ceva asemănător în România. Ne place nouă să credem că e o premieră pentru România, pentru Bucovina cu siguranță. Am mai făcut clipuri de promovare turistică în zona Bucovinei, cu sprijinul unor primării, am colaborat și cu Salvamont Vatra Dornei. Pot spune că ne-am îndrăgostit de zona Dornelor”, a mai transmis Bogdan Mustățea, acesta adăugând că proiectul s-a materializat ca urmare a colaborării cu suceveanul Ștefan Negrea, originar chiar din Șaru Dornei.

Time lapse-ul a fost postat miercuri pe pagina de Facebook a The Brothers M, cu titlul „1 year în 1 minute” (Un an într-un minut), adunând în primele 24 de ore peste 3.000 de vizualizări și peste 30 de distribuiri.