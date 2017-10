În 5 zile

Campania de investigaţii gratuite pentru depistarea cancerului la sân, derulată pe parcursul săptămânii trecute de Spitalul de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, a condus la descoperirea de tumori suspectate a fi maligne în cazul a patru femei. Medicul radiolog Agata Petrescu a declarat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că au fost efectuate 61 de mamografii, dintre care patru au ridicat suspiciuni de tumori maligne. ”Mi se pare mult, în cinci zile de investigaţii. Partea bună a lucrurilor este că boala a fost descoperită la timp. O singură pacientă știa că are un nodul pe care îl ţinea sub observaţie și credea că lucrurile sunt sub control”, a declarat dr. Petrescu. Ea a arătat că la foarte multe paciente au fost descoperite leziuni benigne, care deocamdată nu ridică probleme, dar rămâne în sarcina pacientelor să le monitorizeze în continuare. Medicul a afirmat că acţiunea derulată de spital a fost bine-venită și, astfel, ”a sunat un clopoţel, că verificarea este mai bună decât tratarea”.

Șeful laboratorului de imagistică din Spitalul de Urgenţă, dr. Adrian Tătăranu, a precizat că cererea foarte mare pentru programări la investigaţii gratuite a luat prin surprindere personalul de la radiologie și că, pentru a face faţă unui număr cât mai mare de solicitări, aproape au dublat numărul de locuri. ”Ne cerem scuze dacă au fost probleme, pentru că a fost o cerere foarte mare şi nu ne-am aşteptat, tehnic nu am fost pregătiţi să înregistrăm toate cererile, dar sperăm ca într-o perioadă scurtă de timp, în câteva săptămâni, să mai uşurăm din această cerere. Pentru pacienţii din ambulator sunt programări pentru următoarele două săptămâni”, a spus dr. Tătăranu.

Până la sfârșitul anului, tariful investigaţiilor este între 70 și 140 de lei

Număr foarte mare de solicitări a fost și pentru osteodensimetrie, iar 120 au putut fi onorate. În 40 la sută dintre cazuri a fost evidenţiată osteoporoza, în 30 la sută din cazuri osteopenia, iar la 30 la sută dintre cazuri nu au fost depistate astfel de patologii.

Din această săptămână, investigaţiile se realizează gratuit doar pentru pacienţii internaţi. Pentru ceilalţi, tarifele până la sfârșitul anului sunt cele aprobate de Consiliul Judeţean: 100 de lei mamografia, 140 de lei pachetul mamografie+ecografie, 70 de lei ecografie simplă și 100 de lei osteodensimetria. Pentru anul viitor, spitalul va propune o majorare a acestora, dar în continuare sub tariful Casei de Asigurări de Sănătate. Laboratorul are capacitatea de a efectua zilnic 7 mamografii și 10 osteodensimetrii. Programările se fac telefonic sau direct la spital.

Managerul Vasile Rîmbu a declarat, în aceeași conferinţă de presă, că începând de anul viitor, spitalul va efectua mamografii gratuite de 1 octombrie, Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului de Sân. În funcţie de situaţia financiară a spitalului, campania va dura o zi, trei zile sau o săptămână. „Aceste servicii necesită costuri care trebuie acoperite. Doar investigaţiile care se fac pentru pacienţii internaţi în spital sau pentru urgenţe sunt gratuite”, a precizat managerul Spitalului de Urgenţă.