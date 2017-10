Comunicat de presa

O noua oportunitate pentru mediul de afaceri sucevean: in data de 10 noiembrie 2017 incepand cu ora 17.00 la Palatul Alexander va avea loc evenimentul Cina de Afaceri cu tema Antreprenoriat|Performanță|Dezvoltare . Conceputul pleacă de la nevoia de a aduce faţă în faţă manageri și antreprenori din diferite sfere de activitate care sa impartaseasca din experientele proprii intr-un cadru relaxant si elegant. Timp de 3 ore veti avea ocazia sa interactionati cu invitatii acestui eveniment care sunt modele de urmat in sfera antreprenoriala si cunoscuti publicului din celebra emisiune „Arena Leilor”:

Marius Ghenea unul dintre cei mai cunoscuti antreprenori in serie din Romania. S-a implicat ca investitor de tip “business angel” in mai multe startup-uri. Proiectele sale antreprenoriale sunt dublate de o puternica implicare in sfera educationala. Este cunoscut ca unul dintre invitații permanenți din cadrul emisiunii “Arena Leilor”. Marius Ghenea este și autorul primei cărți românești de antreprenoriat, intitulată “Antreprenoriat, Drumul de la Idei către Oportunități și Succes în Afaceri.” În prezent este director de investiții în cadrul fondului 3TS Capital Partenrs.

Dragoş Anastasiu este unul din cei mai de succes oameni de afaceri din prezent. Sub conducerea sa, Touring Eurolines este astăzi un grup de referință în transporturi și turism din România care a achiziționat firma Danubius Travel și a încheiat un parteneriat strategic cu liderul mondial în turism, TUI Travel Plc. Membru în Consiliul Director al Romanian Business Leaders și Președinte al Task Force pentru IMM-uri și Antreprenoriat în cadrul Coaliției Pentru Dezvoltarea României, este interesat de noi oportunități de business și de împărtășirea experienței proprii către colaboratori și generația tânără. La fel ca Marius, este cunoscut din emisiunea “Arena Leilor” , iar Forbs România îl nominalizează în topul oamenilor de afaceri.

Acest eveniment este dedicat antreprenorilor și managerilor, oferind oportunitatea de a interacționa cu 50 de oameni de afaceri din județele Suceava, Botosani si Iasi interesați de dezvoltarea mediului de afaceri local. Participanții vor avea prilejul de a participa activ la dezbaterea Antreprenoriat|Performanță|Dezvoltare susținută de Marius Ghenea și Dragoș Anastasiu intr-un cadru relaxant si elegant.

Scopul manifestării este de a stimula dezvoltarea afacerilor locale prin oportunitatea de a face schimb de informatii din sfera provocarilor antreprenoriale a celor doi invitati speciali.

In cadrul evenimentului se vor servi doua feluri de mancare si desert asezonate cu trei tipuri de vin (alb, rosu, rose). Se recomanda o tinuta cocktail business.