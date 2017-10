Cerere mare

Copiii cu epilepsie aflaţi pe lista de aşteptare a Centrului de Epilepsie Nord-Est Carpatic, din cadrul Spitalului de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, au prioritate la investigaţii. Coordonatorul centrului, medicul epileptolog Ana Miron, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că pacienţi din această listă sunt programaţi la investigaţii până la sfârşitul anului şi că o parte rămân pentru anul viitor, deoarece numărul lor este foarte mare. Dr. Miron a precizat că deocamdată toate investigaţiile efectuate copiilor sunt gratuite. Pe viitor, spitalul intenţionează să încheie contract cu Casa Asigurărilor de Sănătate pentru aceste investigaţii şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean următoarele tarife pentru serviciile medicale prestate la cerere: electroencefalografie (EEG) standard cu probe de stimulare, durata 30 de minute - 100 de lei, EEG standard plus somn de siestă, o oră – 150 de lei, EEG standard plus somn de siestă două ore, 250 lei, EEG plus somn de siestă 4 ore, 450 lei, EEG plus somn de zi, 8 ore, 800 lei, EEG standard plus somn de noapte 8 ore - 1000 lei, EEG standard plus somn de noapte 12 ore, 1.200 lei. Programările pentru investigaţii se fac la numărul de telefon 0769 023 004.

De asemenea, medicul a subliniat că formarea Centrului de Epilepsie este un proces care se derulează etapizat, deocamdată aflându-se în prima etapă.

”Etapa a doua este de formare a echipei şi de organizare a spaţiilor”, a arătat dr. Miron. La numărul redus de specialişti din compartiment se adaugă şi faptul că procedurile sunt laborioase şi de lungă durată, ceea ce face ca numărul de pacienţi monitorizaţi să fie deocamdată destul de mic. Ca exemplu, numai montarea electrozilor pentru monitorizarea unui copil durează nu mai puţin de 4 ore.

Spitalul de Urgenţă extinde colaborarea cu clinici din Germania

Prima etapă, începută anul trecut, a presupus achiziţia echipamentelor de înaltă performanţă, alcătuirea bazei de date cu pacienţi şi începerea monitorizării de lungă durată, care oferă medicului posibilitatea delimitării cu acurateţe a focarului epileptogen.

Spitalul a cumpărat deja electroencefalografe cu 42 şi 64 de canale care permit poziţionarea de multipli electrozi pe suprafaţa scalpului, cu ajutorul cărora este posibilă monitorizarea pacienţilor cu crize epileptice active, medicul putând surprinde cât mai multe crize epileptice pe traseu.

Dr. Miron a spus că un pacient poate fi monitorizat chiar şi două săptămâni, însă perioada depinde de numărul crizelor epileptice captate şi de posibilitatea de depistare a focarului epileptogen.

Potrivit medicului, vizita de lucru a delegaţiei spitalului la clinici de neurochirurgie şi neurologie din oraşele germane Augsburg şi Gunzburg i-a permis stabilirea unei colaborări cu profesori din aceste spitale universitare, care vizează discuţii despre cazuri, schimburi de experienţă şi stagii de perfecţionare. ”La epileptologie, noi avem echipamente mai sofisticate, dar avem ce învăţa de la ei şi suntem bucuroşi că avem această posibilitate”, a mai spus dr. Miron.