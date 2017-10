În perioada sezonului rece

Utilizarea corectă a surselor electrice de încălzire poate preveni incidente cu urmări tragice, aşa că îndemnul distribuitorului de electricitate Delgaz Grid este „Aveţi grijă de viaţa voastră şi a celor din jur, protejaţi-vă căminul!”. Este la îndemâna fiecăruia dintre noi să ne asigurăm atât confortul, cât şi siguranţa, în acelaşi timp. Asigurarea confortului termic dorit în locuinţe în perioada sezonului rece este foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Cunoaştem însă cu toţii situaţiile în care, din dorinţa de a mai adăuga câteva grade în plus temperaturii interioare, unii locatari apelează la mijloace de încălzire electrice, precum reşouri sau radiatoare. Din păcate, ceea ce mulţi dintre ei omit sau nu iau serios în considerare este faptul că la cea mai mare parte a spaţiilor de locuit dimensionarea instalaţiei electrice nu a avut în vedere utilizarea mijloacelor electrice de încălzire sau de preparare a apei calde (centrale termice electrice, reşouri, radiatoare, calorifere electrice etc.). Din acest motiv, în special odată cu venirea sezonului rece, numărul incidentelor petrecute în locuinţe se înmulţesc, pentru că cei care apelează la asemenea surse de încălzire nu acordă importanţa cuvenită unor reguli simple, dar care pot salva bunuri sau vieţi omeneşti. În primul rând, sucevenilor li se recomandă înainte de utilizarea unor astfel de aparate să apeleze la personal autorizat pentru verificarea instalaţiei, astfel încât să poată folosi sursele de încălzire electrice în condiţii de siguranţă. Utilizarea unei instalaţii necorespunzătoare pentru alimentarea aparatelor electrice de încălzit duce la suprasolicitarea conductoarele electrice, care se pot aprinde instantaneu pe întreaga lor lungime. De asemenea, sunt suprasolicitate şi elemente conexe ale instalaţiei (prize, tablouri electrice etc.).

Reguli de bază

Reprezentanţii Delgaz Grid ne sfătuiesc cum putem evita evenimentele de acest tip, multe dintre ele tragice, dacă alocăm doar câteva minute pentru a ne informa cum să utilizăm corect sursele de energie şi să respectăm câteva reguli de bază: nu folosim instalaţii electrice degradate sau improvizate; orice modificare a instalaţiei de utilizare din gospodărie se face doar cu avizul distribuitorului de energie şi doar de personal autorizat; verificarea instalaţiei de utilizare se realizează doar cu personal autorizat; utilizăm doar siguranţe calibrate la tabloul electric din locuinţă; instalăm şi utilizăm aparatura electrocasnică respectând indicaţiile producătorului din prospectul produsului; verificăm periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi le înlocuim atunci când sunt uzate; nu utilizăm receptoare electrice neomologate; amplasăm şi utilizăm aparatele electrice departe de apă. Statisticile oficiale bazate pe situaţiile consemnate în România în primele cinci luni ale acestui an arată că din păcate multe dintre aceste riscuri continuă să fie ignorate. Una dintre cauzele principale ale producerii incendiilor este cea de natură electrică, practic aproximativ 20% dintre acestea au avut drept factor declanşator instalaţiile şi/sau echipamentele electrice defecte.