Statutul elevului

„Sunt respectate drepturile şi interesele elevilor din Suceava?” este întrebarea la care încearcă să găsească un răspuns foarte bine fundamentat tinerii din cadrul Consiliului Judeţean al Elevilor (CJE) Suceava. Consiliul a pregătit un chestionar prin care să surprindă în ce măsură sunt respectate drepturile elevilor, documentul trecând deja prin mâinile a 1.300 de liceeni suceveni.

Reamintim că în urmă cu un an ministrul Educaţiei aproba Statutul Elevului, act normativ ce reglementează drepturile şi îndatoririle elevilor. La un an de la intrarea acestuia în vigoare, Consiliul Naţional al Elevilor şi-a propus să analizeze modul în care a fost implementat în decursul ultimului an şcolar.

„Raportul va fi o analiză la nivel judeţean a gradului de implementare a Statutului Elevului în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Suceava. La întrebările chestionarului au răspuns elevi din toate clasele de liceu. Primele chestionare au fost completate la începutul acestui an, iar a doua tranşă, în această toamnă”, a arătat Ciprian Tuchiluş, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Suceava.

Liceenii au fost întrebaţi despre comportamentul cadrelor didactice

La cele mai multe dintre întrebări, elevii trebuiau să răspundă cu „Da” sau „Nu”, având şi posibilitatea de a scrie anumite sugestii.

Liceenii au fost întrebaţi dacă au văzut sau auzit de situaţii în care cadrele didactice au avut un comportament discriminatoriu asupra elevilor, dacă li s-a încălcat dreptul la o evaluare obiectivă în cazul testelor, dacă au beneficiat de consiliere psihologică în cazul în care au avut nevoie sau dacă au contestat rezultatul unei evaluări scrise (examene, teste, proiecte scrise).

Elevii au mai fost întrebaţi dacă părerea lor este luată în considerare de cadrele didactice, dacă au fost vreodată sancţionaţi pentru fapte pe care le-au făcut în afara şcolii, dacă le-a fost consemnată cel puţin o dată absenţa în catalog ca mijloc de constrângere sau pedeapsă sau dacă au fost vreodată sancţionaţi colectiv pentru abaterea unui elev.

Un alt item al chestionarului a vizat dacă elevii au acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ (acces la biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la internet, precum şi la alte resurse necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar).

Statutul elevului, primul document de acest tip elaborat în România după 1990

Statutul elevului a fost aprobat de Ministerul Educaţiei în vara anului trecut. Este primul document de acest tip, elaborat în România după 1990, iar prevederile Statutului ar fi trebuit să se aplice începând cu anul 2016-2017.

Potrivit acestuia, elevii au dreptul la tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Aceştia mai au dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise şi de a învaţă într-un mediu care sprijină libertatea de expresie, fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. De asemenea, elevii au dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare şi de a fi informaţi privind notele acordate, înaintea consemnării acestora, dar şi dreptul de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise. Nu în ultimul rând, copiii au dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice şi logopedice şcolare ori în unităţi medicale de stat.