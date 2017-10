La mare căutare

Cea mai nouă facultate din cadrul Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava, totodată una din cele mai atractive din oferta educaţională din regiune, a început noul an universitar cu o nouă specializare, care este deja la mare căutare.

"Acum mai bine de 10 ani eram o simplă catedră de Drept şi Administraţie Public, acum s-a împlinit un an de când suntem Facultate de Drept şi Știinţe ale Administraţiei. Anul trecut eram copilul cel mai mic al Universităţii, care a devenit o facultate foarte serioasă, iar acum venim cu un alt copil, mai mic, realizat cu sprijinul Primăriei Suceava şi al primarului Ion Lungu, care ne-a dat elan şi am reuşit să devenim a doua universitate de stat din România care are în oferta sa programul de <Poliţie Locală>", a spus decanul facultăţii, conferenţiar dr. Camelia Ignătescu.

La festivitatea de deschidere a fost invitată să ia cuvântul şi prefectul judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, care este şi jurist.

Aceasta i-a felicitat pentru misiunea asumată, de a forma specialişti în „Poliţie Locală”, le-a şi transmis mesajul comandantului Școlii militare de subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş”, unitate care le stă la dispoziţie pentru stagiile de practică, dar a şi destins atmosfera cu un banc, cu Sf. Petru, studenţii de la Drept şi cei de la Politehnică.

„Încă nu există reglementată în România clasificarea eventualelor viitoare ocupaţii pe care le puteţi accesa – aveţi mai multă deschidere şi multe oportunităţi”, a concluzionat reprezentantul Guvernului în teritoriu.

Primarul Ion Lungu le-a vorbit de cele 84 de locuri vacante, bine plătite, la primărie, pentru care vrea să facă modificări în organigramă, să înfiinţeze posturi noi, de gestionare inteligentă a oraşului.

„Acestea vă sunt destinate vouă. În acelaşi timp, ne dorim să perfecţionăm actualii poliţişti locali, dar şi să şcolarizăm noi generaţii”, a spus Ion Lungu.

Unul dintre invitaţii speciali de la deschiderea de an la facultatea de Drept a fost deputatul Cătălin Nechifor, care a remarcat faptul că „Suceava a devenit un concurent important pentru Iaşi şi Bucureşti. Trebuie să ne luăm înapoi ceea ce ni se cuvine, pentru că de-a lungul timpului am cedat prea mult din autoritatea noastră, istorie şi din modelul nostru de dezvoltare”.