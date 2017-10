Încă de la înfiinţarea sa, Catena şi-a propus drept principal ţel acela de a deveni un reper pe piaţa farmaceutică românească în privinţa calităţii produselor şi a profesionalismului serviciilor oferite. De la bun început, Catena şi-a deschis inima către milioane de romani, în special către cei care au, de regulă, cel mai mult nevoie de sănătate, de produse recomandate de medici, de un sfat bun şi de o vorbă caldă, din inimă: seniorii, pensionării. Farmacia Inimii Catena a integrat imaginea brandului în viaţa de zi cu zi a pacienţilor români, în special în rândul pensionarilor, punând accentul nu doar pe tratarea şi vindecarea afecţiunilor deja diagnosticate, dar şi pe prevenţie şi promovarea unui stil sănătos de viaţă, inclusiv la vârsta a treia. Catena a înţeles că trebuie să ofere seniorilor atenţia pe care aceştia o merită şi să vină în sprijinul lor, prin a le oferi preţuri foarte mici, în special la reţete, cele mai noi şi revoluţionare produse, în funcţie de afecţiunile de care suferă, reduceri substanţiale clienţilor fideli, pe baza cardurilor de fidelitate - cele mai importante fiind cele pentru pensionari - şi surprize pentru toţi pacienţii săi. Catena a investit continuu în dezvoltarea de noi farmacii şi concepte, pentru a fi cât mai aproape de clienţii săi, şi s-a străduit în permanenţă să contribuie la un viitor mai bun şi mai sănătos pentru romani şi pentru seniori în special.

Sprijin pentru pensionarii din toată ţara

Multe dintre campaniile promoţionale şi concursurile organizate de Farmacia Inimii Catena au avut în vedere pensionarii şi dorinţele acestora. Astfel, ea a oferit clienţilor săi, doi ani la rând, zeci de mii de cărucioare de cumpărături, în urma unor concursuri adresate în special vârstei a treia, pentru a le veni în ajutor cu un premiu care, garantat, le-a fost de folos şi le-a făcut viaţa mai uşoară. Iar faptul că modelele de cărucioare de cumpărături erau prevăzute şi cu un scaun pliant nu e deloc întâmplător, pentru că posesorii acestora să se poată odihni atunci când aşteaptă într-o staţie de autobuz sau când pur şi simplu au obosit în drumul lor spre sau de la cumpărături, arată grija pe care Catena a avut-o în vedere atunci când a comandat loturile de cărucioare oferite drept premii. De asemenea, campania deja consacrată „Catena te trimite la băi”, care s-a bucurat, de la o ediţie la alta, de un succes uriaş, a fost gândită şi organizată pentru a veni mai ales în sprijinul pacienţilor de vârsta a treia, care au nevoie, mai mult decât oricând, de o binemeritată vacanţă în care să îmbine odihnă cu tratamentul. În acest an, de exemplu, în cadrul campaniei „Catena te trimite la băi”, au fost oferite 630 de sejururi pentru 2 persoane, cu pensiune completă şi 2 şedinţe de tratament pe zi. Premiile au constat în cazarea (pentru 1 sau 2 persoane) timp de 6 nopţi, la hoteluri de 3 stele, cu pensiune completă, cu transport gratuit (tur-retur) şi cu 2 şedinţe de tratament/zi în perioada 15 septembrie – 15 decembrie 2017 într-una din următoarele staţiuni: Băile Olăneşti, Călimăneşti Căciulata, Băile Herculane, Moneasa, Amara, Băile Govora, Vatra Dornei şi Băile Tuşnad.

Surse profesioniste de informare

Catena a demonstrat, de-a lungul anilor, nu doar că vine în sprijinul sănătăţii românilor, dar că se şi implică activ în ample acţiuni de prevenţie şi de informare a populaţiei, precum şi în diverse campanii sociale destinate cu precădere pensionarilor. Una dintre cele mai vechi astfel de campanii sociale derulate de Catena este „O inimă sănătoasă iubeşte mai mult!”, dedicată informării populaţiei şi prevenirii afecţiunilor cardiovasculare. Campania se desfăşoară, an de an, încă din 2009, şi este însoţită de fiecare de ta de „Broşura Inimii” – o publicaţie oferită gratuit, ce a depăşit cu mult tirajul de 2 milioane de exemplare. În plus, seniorii îşi pot măsura tensiunea arterială gratuit în farmaciile Catena. O altă campanie creată de Catena este dedicată celor care suferă de diabetului: „Ziua de luptă împotriva diabetului”, în fiecare an, pe 14 noiembrie. În cadrul acţiunii, prin intermediul informaţiilor detaliate din broşura „Înţelege şi controlează diabetul”, pacienţii primesc informaţii utile despre gestionarea acestei afecţiuni, dar şi despre prevenirea apariţiei diabetului. În plus, pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi şi nevoi speciale ori seniorilor cu probleme de mobilitate, Catena a deschis o serie de unităţi „Catena Pas cu Pas”, dedicate exclusiv produselor de tehnică medicală, recuperare şi întreţinere.

Alături de pensionarii din Suceava

Afecţiunea brandului Catena pentru seniori se manifestă acum, direct, în relaţia cu pensionarii din Suceava. Problemele, grijile, nevoile acestora şi-au găsit rezolvare la Catena, reprezentanţii echipei Farmacia Inimii participând activ la evenimentele organizate de suceveni. Ca de fiecare dată, personalul profesionist, bine pregătit de la Catena le-a fost suport, dovedindu-şi dragostea şi respectul pentru vârsta a treia.