Campanie umanitară

Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa şi Asociaţia Proiect Pro Europa organizează, în perioada 25 septembrie – 1 octombrie, campania umanitară „Alege să fii mângâiere!”. Cei care se alătură campaniei pot să ofere un dar unui bunic din Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca. Directoarea Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, prof. Daniela Ceredeev, a spus că peste doar câteva zile, pe 1 octombrie, este Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice. „Alege să fii mângâiere pentru unul dintre cei peste 60 de bunici din acest cămin. Oferă un mic dar unui om care are nevoie de tine. Voluntari din asociaţia noastră şi copii şi tineri din Liceul Tehnologic <Vasile Cocea Moldoviţa> aleg să fie mângâiere pentru un bunic rătăcit de propriii nepoţi”, a spus directoarea Daniela Ceredeev, care speră ca mulţi alţi tineri şi nu numai să se alăture campaniei şi să fie parte din proiect, „să aleagă să fie mângâiere!”.

Cei care doresc să ofere un dar bătrânilor de la Solca pot lua legătura telefonic cu directoarea Daniela Ceredeev, la numărul 0744 606 950, sau la adresa de e-mail danielaceredeev@yahoo.com. Bătrânii s-ar bucura să fie vizitaţi direct la Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, pentru o îmbrăţişare şi un mic dar.

Strigăt de ajutor

De la organizatori am aflat că sunt ani de zile de când suferinţa bătrânilor de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca nu se mai vindecă. „Din timp în timp mai apare câte un articol de presă, o atenţie în plus, care, însă, trece mult prea curând şi peste zilele lor se aşterne iar tăcere”, a spus Daniela Ceredeev, a cărei ipoteză este întărită de şefa Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, Elena Repciuc, care, la rândul ei, ca un strigăt de ajutor, a spus: „Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca chiar are nevoie de mângâiere. Alimentele le asigurăm din donaţii şi praznice, salariaţii nu şi-au luat salariile de trei luni, dar continuă să-i îngrijească ca şi cum ar avea salarii de Occident. Păcat că pe cei pe care i-au votat şi le-au acordat încrederea nu-i interesează. Ne îngrozeşte gândul că vine iarna şi nu avem cu ce asigura încălzirea. Oare interesează pe cei ce ne conduc?”

Campania „Alege să fii mângâiere!”, la începutul acestui an

La începutul acestui an, pe 20 martie, la Sala Cinema Modern a avut loc un spectacolul caritabil de copii şi tineret în beneficiul Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, intitulat sugestiv „Alege să fii mângâiere”. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Proiect Pro Europa, în parteneriat cu Primăria municipiului Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava şi cotidianul Monitorul de Suceava. Iniţiatoarea şi sufletul acestui eveniment caritabil a fost profesoara Daniela Ceredeev, directoarea Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, promotoarea voluntariatului în satele de huţuli, care s-a aflat anul trecut printre laureaţii Galei „Top 10 Suceveni”, eveniment iniţiat de Monitorul de Suceava, profesoară care anul acesta a primit şi Trofeul „Merito” 2017, pentru merite excepţionale în educaţie. La acel eveniment caritabil s-au adunat aproape 14.000 de lei din donaţii şi vânzarea de bilete, bani pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca.

Să fim şi de această dată alături de organizatorii acestei campanii umanitare, dar, mai ales, să alegem să fim mângâiere pentru bunicii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca.