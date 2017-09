Reguli schimbate

Șansele municipiului Suceava de a beneficia de finanţări de şapte milioane de euro, din fonduri europene, au devenit aproape nule, după ce Guvernul a modificat, pe nepusă masă, termenul de depunere a documentaţiilor necesare, încât nu este posibil să mai fie realizate până la noua dată limită.

„Avem o veste rea. Din păcate, Guvernul schimbă iar regulile în timpul jocului. După ce pe 13 august am fost la Bucureşti şi am semnat finanţarea pentru înfiinţarea GAL Urban, la care perioada de finanţare era de 6 luni, adică până în februarie 2018, pe 31 august am primit o scrisoare de la minister prin care ni se aduce la cunoştinţă că se reduce acest termen la jumătate. Practic, până pe 13 noiembrie 2017 trebuie depusă toată documentaţia legată de GAL Urban, ceea ce este imposibil, pentru că o lună de zile durează numai la Ministerul Justiţiei rezervarea numelui”, a anunţat ieri primarul Sucevei, Ion Lungu, care îşi punea mari speranţe în accesarea celor şapte milioane de euro, pentru care erau deja gândite o serie de proiecte atractive.

Mai mult, ca urmare a noilor condiţii impuse de Guvern, partenerii municipalităţii sucevene, selectaţi prin licitaţie pentru realizarea GAL Urban Suceava, au renunţat la colaborare, pentru că nu au cum se încadra în trei luni.

„Am făcut o informare la Ministerul Dezvoltării Regionale, cerem să se revină la termenul de şase luni. De regulă termenele sunt prelungite, de această dată este scurtat şi imposibil de respectat, pentru că sunt de parcurs o serie de etape obligatorii pentru înfiinţarea persoanei juridice. Suntem în imposibilitatea de a mai depune proiecte pe GAL Urban, unde puteam accesa finanţări de până la şapte milioane de euro. Vom face presiuni, inclusiv prin Asociaţia Municipiilor din România, să se revină asupra termenului, pentru că efectiv nu pot fi depuse la timp proiectele”, a adăugat edilul sucevean.

Principalele proiecte care urmau să fie propuse spre finanţare de GAL Suceava vizau modernizarea unor drumuri, reabilitarea şi construirea de locuinţe sociale în Iţcani, Burdujeni Sat, Lanişte şi Aleea Dumbrăvii, dar şi investiţii la unităţile de învăţământ.