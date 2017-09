Transport aerian

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ieri că instituţia pe care o conduce aşteaptă răspunsul companiei Tarom cu privire la posibilitatea deschiderii de noi curse aeriene de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” către destinaţii precum Barcelona, Bruxelles sau Tel Aviv. Gheorghe Flutur a făcut aceste precizări în timpul dezbaterilor pe marginea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea contractării unui credit de 67,782 de milioane de lei, o parte din această sumă urmând să fie folosită pentru extinderea terminalului aeroportului sucevean. Flutur a precizat că o astfel de investiţie este absolut necesară în condiţiile în care a crescut numărul pasagerilor pe Aeroportul „Ștefan cel Mare”, dar şi pentru că există perspective pentru dezvoltare. El a arătat că de la începutul anului şi până în prezent numărul pasagerilor a depăşit cifra de 180.000, iar până la finalul anului aceasta va fi de peste 200.000. „Am montat deja un terminal din containere, însă aceasta este doar o soluţie temporară. Am avut în vedere şi clădirile de la Centrul Economic Bucovina, din apropierea aeroportului, sens în care am avut mai multe discuţii la Guvern, Consiliul Concurenţei, am aşteptat un răspuns şi de la Ministerul Dezvoltării. Răspunsul a fost că acele clădiri sunt încă în monitorizare PHARE”, a spus Flutur. El a adăugat că în Master Planul de Transporturi al României, Aeroportul Suceava este trecut pe locul 11 ca prioritate, cu posibilitatea de a primi finanţări începând din anul 2024. În aceste condiţii, şeful administraţiei judeţene a precizat că soluţia pentru dezvoltarea aeroportului este contractarea unui împrumut din care să se finanţeze extinderea terminalului, pentru a se ajunge la o capacitate de procesare de 500 de pasageri pe oră.

„Soluţia este ca instituţia noastră să facă investiţia, iar apoi să o dea în folosinţă operatorului, iar acesta să plătească o redevenţă. De aici vine şi nevoia să contractăm un credit şi să trecem la construcţia unui nou terminal. Asta şi pentru că am discutat deja pentru noi curse, şi aşteptăm un răspuns de la Tarom pentru zboruri către Barcelona, Bruxelles sau Tel Aviv. De asemenea suntem în discuţii avansate şi pentru curse spre Memmingen, în apropiere de Munchen, şi continuăm demersurile şi pentru o cursă spre Polonia”, a mai afirmat Gheorghe Flutur.

Flutur: Există discuţii şi cu alţi operatori aerieni pentru creşterea numărului de destinaţii din Suceava

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava a spus că discuţiile continuă şi cu alţi operatori aerieni, printre care Wizz Air, pentru creşterea numărului de destinaţii de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare”. Preşedintele CJ Suceava a subliniat că orice operator de transport aerian cu care se discută trebuie să vadă că există un plan de dezvoltare a aeroportului.

Tot în cadrul şedinţei de ieri, liderul consilierilor judeţeni ai PSD, Mihai Grozavu, a precizat că din punctul său de vedere clădirile Centrului Economic Bucovina pot fi folosite, în condiţiile în care a trecut perioada în care trebuiau să aibă destinaţia stabilită prin proiectul finanţat cu fonduri PHARE. În acelaşi timp, consilierul PSD Dan Ioan Cuşnir a întrebat dacă „vom avea vreodată” în Suceava un proiect bine dimensionat încă din faza de proiectare în care să se precizeze şi care vor fi necesităţile pe viitor ale aeroportului, în condiţiile creşterii numărului de pasageri.

Ca răspuns, preşedintele CJ Suceava a precizat că în proiectul pentru modernizarea aeroportului s-a luat în calcul creşterea numărului de pasageri, el adăugând că este foarte bine că s-a început cu modernizarea şi extinderea pistei de aterizare/decolare. „Creşterea numărului de pasageri arată că se învârte roata, şi că putem să facem acest credit pentru extinderea aeroportului”, a precizat Gheorghe Flutur.

După discuţii, proiectul pentru contractarea creditului a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Pe lângă lucrările de extindere a terminalului aeroportului, banii din credit ar urma să fie folosiţi şi pentru asfaltarea drumurilor judeţene Frasin-Stulpicani-Ostra-Tarniţa-Holda, Stulpicani – Gemenea, precum şi a unei porţiuni de 3,88 kilometri a DJ 177E, la Slătioara.