Călătorii la înălţime

„Când eram mică mă tot întreba lumea ce vreau să mă fac când o să fiu mare. Nu primeau un răspuns clar, sau, dacă era, nu era unul precum doctor, avocat sau învăţător, spre dezamăgirea lor. Tot ce ştiam sigur era că eu îmi doresc să dorm în cort, să umblu prin păduri şi să fiu înconjurată de oameni”, spune Nicoleta Loghin, prima femeie lider montan internaţional din România.

Tânăra suceveancă, pasionată de drumeţii, tot ce înseamnă munte şi păduri, a găsit o modalitate de a face ceea ce îi place în viaţă şi să îşi câştige traiul din asta.

După doi ani de pregătire practică şi teoretică, în patru ţări - Slovacia, Polonia, Bulgaria şi România, după patru examene eliminatorii, Nicoleta a ajuns la finalul cursului de formare profesională organizat de Societatea Ghizilor şi Liderilor Montani, sub patronajul UIMLA (The Union of International Mountain Leader Associations ), devenind prima femeie lider montan internaţional din România.

Ce este un lider montan şi ce face el? Ne lămureşte Nicoleta: „Activitatea unui lider montan e diferită de cea de ghid montan prin prisma competenţelor. Mai exact, să fii ghid montan implică şi schi, căţărare, alpinism, activităţi ce nu intră în competenţele unui lider montan. Activitatea liderului se axează pe drumeţie, indiferent de anotimp, până la limita gheţarului, pe trasee ce nu implică echipament tehnic. Bineînţeles suntem pregătiţi şi pentru partea tehnică a unui traseu, însă vom folosi aceste cunoştinţe doar dacă asta înseamnă siguranţa clientului din tură”.

Pe 16 septembrie, la Zărneşti, în judeţul Braşov, a avut loc evenimentul care a marcat finalul cursului de formare profesională, cu recunoaştere internaţională, judeţul Suceava fiind reprezentat de Nicoleta Loghin în calitate de absolvent şi de Ciprian Constantineanu în calitate de instructor. Ambii sunt membri ai Asociaţiei Ghizilor din Bucovina.

Cei patru absolvenţi ai primului curs de formare profesională ”Lider Montan Internaţional” (2015-2017), care au trecut toate probleme eliminatorii de-a lungul numeroaselor module de pregătire, sunt: Costel Budeanu Bălan (Iaşi), Nicoleta Loghin (Suceava), Florin Ocolişan (Timişoara), Ioan Stoenică (Bucureşti).

Cei doi ani de pregătire profesională au presupus sute de ore de mers pe munte vara şi iarna, de navigaţie în teren necunoscut, zile întregi de dormit prin zăpadă şi în bivuacuri improvizate, căţărare pe stâncă şi alpinism, în total fiind peste 1.200 de ore de pregătire intensivă.

„Procesul a fost unul mai îndelungat. În primul rând îţi trebuie experienţă montană atât naţională, cât şi internaţională. Apoi cursurile în sine durează doi ani şi debutează cu un examen de admitere (practic, teoretic, interviu), urmat de module cu teme precum orientare, tehnici de prim-ajutor, managementul grupului, avalanşe şi salvarea victimelor surprinse într-o avalanşă, siguranţa pe stâncă, traversare de torenţi etc. Ne întâlneam o dată la două luni, timp de 6 zile, iar cursurile erau intensive de dimineaţa până seara târziu. Uneori era solicitant din punct de vedere fizic, însă grupul şi atmosfera erau minunate. Lucram împreună seara până adormeam toţi cu lecţia învăţată. Au urmat examenele naţionale de vară şi de iarnă (scrise şi practice) şi apoi cele internaţionale (practice)”, a povestit Nicoleta Loghin, originară din Rădăşeni.

Dorinţa ei este de a-şi folosi cunoştinţele acumulate cu atâta trudă pentru a face turism în zona noastră, a Bucovinei, ori, pe cât posibil, cât mai aproape de casă.

„Mi-e dragă zona în care m-am născut şi consider că sunt multe de promovat acasă. Pentru început voi opta pentru ture aici, în Bucovina. Zona e iubită atât de străini, cât şi de noi, românii, are un potenţial mare”, consideră Nicoleta, care vrea să fie lider montan pentru grupuri de turişti nu doar din când în când, ci să facă din asta munca ei de zi cu zi.

„E început un proiect-agenţie Outdoor the World în colaborare şi cu alţi ghizi, urmează să îl finalizăm şi să ne promovăm turele. Însă ca să pot într-un final să mă simt împlinită trebuie să îmi pun amprenta şi asupra direcţiei în care merge turismul montan azi, mai exact să mă implic în partea de educaţie montană. E nevoie de timp, energie şi o echipă de oameni cu aceeaşi viziune. Lucrurile se leagă uşor şi sunt sigură că peste vreo 20 de ani mă voi putea bucura de rezultate frumoase”, spune, optimistă, prima femeie lider montan internaţional din România, aflată acum la început de drum.