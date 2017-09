Inconştienţa

Un tânăr în vârstă de doar 20 de ani va sta la închisoare timp de cinci ani după ce a provocat un accident soldat cu moartea a două persoane. Magistraţii de la Curtea de Apel Suceava au menţinut condamnarea dictată la Judecătoria Suceava, astfel încât pedeapsa aplicată lui Daniel Mândrilă este una definitivă.

Daniel Mândrilă a provocat o dublă tragedie în luna decembrie a anului trecut. Tânărul de 20 de ani nu avea permis de conducere, iar în plus avea deja două dosare penale la activ, ambele la regimul rutier.

În noaptea de 18 spre 19 decembrie 2016, în jurul orei 1.00, un autoturism BMW care intra în municipiul Suceava, pe strada Grigore Alexandru Ghica, a fost scăpat de sub control într-o curbă la dreapta. Bolidul a pătruns pe contrasens, unde a acroşat o bordură, iar apoi s-a răsturnat pe carosabil de mai multe ori. BMW-ul a căzut şi peste capota unui VW Golf care circula regulamentar dinspre Suceava, ajungând în cele din urmă pe trotuar, răsturnat pe cupolă. Modul în care s-a produs accidentul spune totul despre viteza cu care rula BMW-ul.

Din cercetări a rezultat că la volan s-a aflat Daniel Mândrilă, fără permis de conducere. Acesta a fugit de la locul faptei, iar doi pasageri au scăpat cu răni uşoare.

Nu la fel de norocoşi au fost alţi doi pasageri, Robert Păstru, în vârstă de 18 ani, din Sf. Ilie – Şcheia, care a murit la câteva ore de la accident, şi George Sebastian Caşoschi, în vârstă de 20 de ani, din municipiul Suceava, care a decedat după mai multe zile de comă profundă, timp în care medicii nu i-au dat nici o şansă reală de supravieţuire.

După acest accident Daniel Mândrilă a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, conducere fără permis şi părăsirea locului accidentului.

Mai trebuie spus că judecătorii de la Curtea de Apel Suceava au stabilit şi faptul că familiile celor doi tineri care au murit trebuie să primească despăgubiri substanţiale, de ordinul a zeci de mii de euro, din partea firmei de asigurare şi a lui Daniel Mândrilă.

Din spate vin alte dosare penale şi condamnări

Pentru Daniel Mândrilă condamnările au început să curgă din luna aprilie a acestui an. Într-un prim dosar, mai vechi, din 2016, acesta a primit măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 4 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Într-un alt dosar, acelaşi Daniel Mândrilă a mai primit 1 an şi 3 luni de închisoare, cu executare, într-un dosar de conducere fără permis şi conducere sub influenţa alcoolului.

Tânărul a fost implicat şi într-un alt incident auto. Acesta s-a produs la începutul anului 2016, când fratele său Ştefan Mândrilă, atunci în vârstă de 20 de ani, conducea tot un BMW, sustras de la fostul şef al Casei de Pensii Suceava Robert Marian. Autoturismul a fost scăpat de sub control la intrarea în Suceava dinspre Fălticeni, din cauza vitezei şi a lipsei de experienţă în condus. Autoturismul BMW a ieşit în decor şi s-a răsturnat la o diferenţă de nivel de aproximativ cinci metri, lovind violent o construcţie din beton a şantierului şoselei de centură, impactul fiind deosebit de dur.

În urma accidentului a murit un alt membru al familiei Mândrilă, un tânăr care avea doar 17 ani. Daniel Mândrilă se afla şi el în maşina furată cu care s-au răsturnat, dar a scăpat miraculos. Din păcate, nu a înţeles nimic din toată această tragedie, iar la mai puţin de un an a comis accidentul soldat cu moartea a două persoane.