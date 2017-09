La final

Unul dintre denunţătorii din dosarul procurorilor DNA în care au fost târâţi trei poliţişti de la Secţia Rurală Gălăneşti, dar şi şeful fostului SIPI Suceava, Cristian Macsim, Gheorghe Ion Ciotău, a fost condamnat definitiv într-un dosar de corupţie. Curtea de Apel Suceava a confirmat verdictul dat la Tribunal şi l-a condamnat pe Gheorghe Ion Ciotău la 1 an şi 4 luni de închisoare, pentru dare de mită. În cazul lui Gheorghe Ion Ciotău s-a a dispus contopirea pedepsei de 1 an şi 4 luni de închisoare cu alte condamnări mai vechi, rezultând 2 ani, 3 luni şi 10 zile de închisoare. Deşi cumulată, pedeapsa a fost suspendată sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 3 ani de zile.

De cealaltă parte, silvicultorul care a primit mită de la Ciotău a fost condamnat şi el. Angajatul Ocolului Silvic Marginea, Dragoş Prelipcean, a primit o condamnare de 2 ani, 7 luni şi 12 zile de închisoare cu executare şi i s-a interzis să mai profeseze meseria de pădurar timp de un an.

Gheorghe Ion Ciotău a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava şi condamnat pentru că i-a dat mită unui angajat al Ocolului Silvic Marginea, Dragoş Prelipcean, pentru a tăia mai mulţi copaci, în apropierea albiei râului Suceava, pe raza satului Costişa, comuna Frătăuţii Noi. La percheziţiile efectuate ulterior, poliţiştii au ridicat în jur de 10 mc lemn.

Pentru Gheorghe Ion Ciotău, dosarul cu cele mai multe acuzaţii abia urmează să fie soluţionat de judecători. Gheorghe Ion Ciotău, Adrian Ovidiu Cîrstean şi George Romică Ungureanu sunt trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, într-un dosar de furt calificat în care sunt aproape 30 de părţi vătămate. În acest dosar este vorba de fapte de furt comise în mai multe comune din zona Rădăuţi, despre care există probatoriu solid împotriva celor trei inculpaţi. Alte peste 20 de furturi în care tot cei trei sunt suspecţi au rămas cu AN (autori necunoscuţi). Pentru poliţiştii care au muncit la probarea acestor furturi avea să urmeze coşmarul anchetei în care au devenit acuzaţi de abuzuri de cei pe care i-au cercetat şi pus sub acuzare.

Procesul în care sunt judecaţi cei trei inculpaţi pentru furt a început la Judecătoria Rădăuţi tocmai din septembrie 2014, însă nu a fost dată încă o soluţie.