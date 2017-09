Simulare

Un amplu exercițiu de simulare are loc marți dimineață, în incinta Spitalului Județean Suceava, având drept obiect o simulare în domeniul situațiilor de urgență. În urma simulării, în jurul orei 10.00, a unui seism resimțit puternic în Suceava, este afectat Spitalul Județean Suceava, unde are loc și un incendiu puternic. Seismul s-a resimţit puternic şi s-a soldat cu efecte negative asupra pacienţilor, a personalului medical şi a clădirii spitalului. Pompierii militari suceveni sunt anunţaţi în Dispeceratul comun ISU-SAJ, prin Sistemul Naţional Unic de Apeluri de Urgenţă „112”, aceștia deplasându-se pentru intervenție la fața locului. Scenariul creat arată că în interiorul clădirii spitalului, în zona extinsă nou construită, s-au prăbuşit elemente de construcţie şi a izbucnit un incendiu. Mai multe persoane au rămas blocate în interior, dar şi pe acoperişul clădirii spitalului. Cele din urmă, necesită evacuare de urgenţă cu elicopterul, deoarece scările interioare între ultimele două etaje sunt impracticabile, iar liftul s-a defectat ca urmare a manifestării seismului. Ulterior, la 112 dispeceratul comun ISU-SAJ este anunţat despre o urgenţă internă cu privire la creşteri peste limitele admise ale nivelului de radioactivitate produse la Laboratorul Radiologic, respectiv locul de amplasare a aparatului computer-tomograf. În urma acestor evenimente are loc punerea în aplicare a Planului Roşu de Intervenţie la nivelul judeţului Suceava şi a Planului Alb al obiectivului.

Tema exercițiului care are loc astăzi se referă la „Intervenţia Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Suceava împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucovina al judeţului Suceava şi celelalte instituţii cu funcţii de sprijin pentru salvarea persoanelor şi limitarea efectelor negative produse de un cutremur, urmat de incendiu, la Spitalul Judeţean de Urgenţă <Sfântul Ioan cel Nou> Suceava". Între obiectivele propuse de ISU Suceava, mai importante sunt verificarea sistemului de alarmare-alertare la nivelul municipiului Suceava şi aducerea la cunoştinţa populaţiei a principalelor măsuri de protecţie şi de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă determinate de cutremure de pământ, perfecţionarea deprinderilor participanţilor pentru organizarea, conducerea şi executarea intervenţiei operative în situaţii de urgenţă, precum şi verificarea modului de colaborare şi cooperare a tuturor structurilor implicate.