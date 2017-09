Cupa Help And Advice ”In memoriam Sorin Vezeteu”

Ediţia a II-a

Asociaţia Help And Advice Suceava, în colaborare cu Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea 1 Suceava şi cu sprijinul mai multor sponsori, a organizat sâmbătă, 23 septembrie, Cupa Help And Advice, ediţia a II-a, ”In memoriam Sorin Vezeteu”, un concurs de pescuit desfăşurat pe un lac din cartierul Burdujeni, la care au participat în jur de 40 de persoane (fără membrii familiei poliţistului Sorin Vezeteu, ucis în timpul serviciului, în Gara Burdujeni din municipiul Suceava, pe 20 iulie 2017). În concurs s-au înscris 17 echipe, formate din câte doi pescari. Fondurile strânse din taxa de pescuit şi donaţii au totalizat 2.000 de lei, sumă ce urmează a fi virată în contul familiei Vezeteu (familia are deschis un cont pentru cei doi copii ai lui Sorin, cont în care se adună toţi banii din donaţii, cont pe care îl punem la dispoziţie pentru eventuale donaţii viitoare: RO83BACX0000001064539000, titular cont Vezeteu Elena, deschis la UniCredit Bank).

La eveniment au participat copiii lui Sorin Vezeteu, soţia şi fratele acestuia

Preşedintele Asociaţiei Help and Advice Suceava, Radu Alexa, ne-a spus că din punct de vedere organizatoric evenimentul a fost un succes, „însă ne aşteptam la un număr mult mai mare de participanţi (în special foşti colegi), având în vedere impactul social al evenimentului tragic de pe 20 iulie 2017, mediatizat la nivel naţional”. Tot el a completat că pentru el a fost un eveniment emoţionant, „întrucât au participat copiii lui Sorin, soţia şi fratele acestuia. Toţi participanţii la eveniment au primit diplome, inclusiv copiii, iar exclamaţia băieţelului lui Sorin, <Uite-l pe tati>, mi-a produs o stare emoţională de foarte mare intensitate, stare care mi-aş fi dorit să o simtă şi alţii, cei <mulţi> care au fost aşteptaţi şi nu au venit”.

Organizatorii ne-au spus că special au ales o locaţie situată în oraş, uşor accesibilă şi suficient de dotată pentru un asemenea eveniment, în speranţa participării unui număr cât mai mare de persoane, fiind un eveniment caritabil, şi nu un concurs de pescuit profesionist.

„Se pare că sunt suficiente două luni pentru ca un erou să fie uitat”

„Consider că toţi cei care l-au cunoscut pe Sorin Vezeteu puteau să-şi rupă 10-15 minute din timpul <preţios> al fiecăruia pentru a trece şi a <saluta> acest eveniment”, a mai spus Radu Alexa, care în numele Asociaţiei Help and Advice mulţumeşte în primul rând participanţilor, organizatorilor şi sponsorilor: Decathlon Suceava, Bermas Suceava, Tipografia Celestin, Mazio Caffe şi lui Florin Dăscălescu, care a pus la dispoziţie locaţia (fără nici un fel de pretenţie financiară). Un regret al lui Radu Alexa ar fi acela că Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea 1 Suceava „nu a depus suficiente eforturi pentru o mobilizare mai numeroasă în rândul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Suceava pentru acest eveniment. Se pare că sunt suficiente două luni pentru ca un erou să fie uitat”.

Evenimentul Cupa Help And Advice, ediţia a II-a, ”In memoriam Sorin Vezeteu”, a fost onorat de prezenţa a doi foşti colegi de-ai lui Sorin Vezeteu, din cadrul Poliţiei TF Iaşi, pentru care distanţa şi timpul nu au contat când a fost vorba despre un eveniment organizat în memoria poliţistului Sorin Vezeteu, „spre deosebire de alte persoane din municipiul Suceava care nu şi-au manifestat interesul”.