Concertul vocal-simfonic Simfonii de Toamnă, ediţia a VI-a

Generozitate

În timpul concertului Simfonii de Toamnă, ediţia a VI-a, care a avut loc joi seară, 21 septembrie, în centrul municipiului Suceava, organizat de Clubul Rotary Suceava – Bucovina, s-au adunat din donaţiile sucevenilor 41.200 de lei, adică peste 9.000 de euro. Suma va fi dublată de Fundaţia Rotary Internaţional şi Clubul Rotary Suceava - Bucovina şi va fi folosită pentru achiziţionarea unui microbuz special destinat persoanelor care folosesc cărucior cu rotile, persoane cu dizabilităţi de la Complexul de Recuperare “Blijdorp – O Nouă Viaţă” Suceava.

Clubul Rotary Suceava – Bucovina le mulţumeşte din suflet sucevenilor pentru prezenţa impresionantă la ediţia a VI-a a Simfoniilor de Toamnă. „Peste 6.000 de spectatori au fost fascinaţi de profesionalismul şi virtuozitatea artiştilor de la Filarmonica Moldova din Iaşi, de repertoriul atent ales, de prestaţia de excepţie a dirijorilor Bogdan Chiroşcă şi Doru Morariu. Le mulţumim sucevenilor pentru generozitate. În urma donaţiilor, în mai puţin de 10 minute s-au strâns 41.200 de lei. Fundaţia Rotary Internaţional şi Clubul Rotary Suceava - Bucovina vor dubla această sumă şi împreună cu participarea partenerului belgian ne vom atinge obiectivul propus”, a declarat Dan Ioan Cuşnir, manager de proiect Simfonii de Toamnă.

„Dăruiţi comunităţii împreună cu Rotary”

În public s-au aflat voluntari de la Interact Suceava purtând câteva urne, unde fiecare spectator a putut să depună o sumă de bani, pentru a fi mai aproape de visul copiilor cu dizabilităţi de la Blijdorp. Datorită generozităţii sucevenilor, Complexul de Recuperare “Blijdorp – O Nouă Viaţă” Suceava va avea un microbuz special destinat persoanelor care folosesc cărucior cu rotile. Mesajul cu care membrii Clubului Rotary au organizat acest proiect şi anul acesta, după ecourile frumoase de la primele cinci ediţii, a fost „Dăruiţi comunităţii împreună cu Rotary”.

Dan Ioan Cuşnir a mai adăugat că „cel mai aşteptat eveniment cultural al Sucevei a fost posibil datorită efortului financiar al partenerilor, al promotorilor şi al sponsorilor. Le mulţumim din suflet. Datorită dumnealor reuşim să le facem un cadou memorabil sucevenilor fără să cheltuim nici un leu din bani publici, iar accesul publicului să fie gratuit. Aceasta este normalitatea spre care ne îndreptăm şi pe care ne-o dorim la noi acasă, în Suceava”.

Vă reamintim că peste 6.000 de suceveni au fost angrenaţi joi seară, în centrul municipiului Suceava, într-o lume a emoţiilor, a muzicii de calitate, a dăruirii, în cadrul concertului vocal-simfonic Simfonii de Toamnă, ediţia a VI-a. A fost o seară magică în sunet şi lumină, o sărbătoare culturală de elită. Artiştii Filarmonicii Moldova din Iaşi, orchestra şi corul care au reuni 140 de profesionişti, sub bagheta dirijorilor Bogdan Chiroşcă şi Doru Morariu, au oferit publicului o seară memorabilă. Sucevenii au fost atraşi de frumuseţea muzicii clasice, care le-a încântat simţurile, i-a unit prin forţa cu care doar muzica de calitate poate aduce armonie între oameni.

Vremea nesperat de frumoasă, efectele speciale, luminile - jocul de lasere, costumele, focul de artificii de la final, care a fost o încântare pentru public, toate au transformat o seară de septembrie care stătea sub semnul ploilor şi al temperaturilor foarte scăzute într-un regal de muzică şi lumini. Aplauzele publicului numeros, ridicat în picioare, au fost cea mai bună răsplată oferită artiştilor de pe scenă, dar şi organizatorilor.