În perioada 22 – 24 septembrie, la Gura Humorului va avea loc Târgul Național de Muzică Folk - „O gură de folk", ediția a II-a, eveniment ce se va desfășura, începând cu ora 18:30, la Casa de Cultură Gura Humorului. Președintele Asociației Folkul Acasă În Realitate, Sorin Poclitaru, a anunțat lista artiștilor care vor urca pe scena Casei de Cultură din Gura Humorului, cu ocazia celei de a II-a ediții a Târgului Național de Muzică Folk. Târgul de Folk va include, pe lângă recitaluri și standuri de albume folk și merchandising, și alte evenimente conexe. Programul celor trei zile este următorul: vineri, 22 septembrie, vor susține recitaluri, începândcu ora 18:30, Sebastian Ionel, Dana Florian, Adi Bezna, Dan Manciulea, Cătălin Stepa, Adina Hodișan, Valentin Moldovan; sâmbătă, 23 septembrie, începândcu ora 18:30, în recital: Marius Matache, Cosmin Vaman, Cristi Corcioveanu, Vasile Mardare, Nicu Zotta, Cezar Popescu, Ocru; duminică, 24 septembrie, începândcu ora 18:30, recitaluri ale artiștilor: Vlad Calimandriuc, Om Bun, Grup Folk „Classic", Ștefania Iacob, Gabriela Grădinariu, Dinu Olărașu, Emeric Imre. Prețurile biletelor și abonamentelor sunt următoarele: preț abonament pentru trei zile (concert + after party): 150 de lei; preț bilet/seară – concert fără after party: 50 de lei, preț bilet/seară – concert + after party: 80 de lei. After - party-urile vor avea loc în serile de vineri și sâmbătă. Târgul Național de Muzică Folk 2017 este organizat de Asociația Folkul Acasă În Realitate și Primăria Gura Humorului.