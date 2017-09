Fundaţia Te Aud România

În cadrul celei de a IV-a ediţii a campaniei „School in a Bag", organizată de Fundaţia Te Aud România, alături de partenerii din Marea Britanie – Organizaţia Piers Simon Appeal, 513 copii se bucură de ghiozdanele complet echipate pentru şcoală. Gabriela Popescu, fondatorul Fundaţiei Te Aud România (TAR), ne-a spus că unităţile şcolare în care au ajuns în această etapă a campaniei sunt cele din Poieni, Chilişeni, Dolheştii Mari, Valea Bourei, Păiseni şi clasele pregătitoare şi I de la şcoala din Gulia. „Numărul total de unităţi şcolare a ajuns în decurs de un an la 17, însumând 2.060 de ghiozdane. Ne bucurăm enorm de mult că reuşim să suplinim o nevoie de bază a elevilor din zonele dezavantajate. Încurajarea procesului educaţional este unul din obiectivele principale ale fundaţiei noastre şi ne propunem că în următorii ani să depăşim graniţele judeţului. Prima ediție a campaniei a avut loc în luna septembrie 2016 (Stulpicani, cu unitățile școlare aferente), a urmat a II-a ediție, în octombrie 2016 (Ostra și Capu Câmpului), ediția a III-a, în februarie-martie 2017 (Berchișești, Băișești, Ţâmpoceni, Corlata) și acum, în septembrie, a IV-a ediție din proiectul School in a Bag’’, a completat Gabriela Popescu. Proiectul „School in a Bag" se desfăşoară la nivel internaţional, sub egida Piers Simon Appeal, încă din anul 2009, şi vine ca o soluţie simplă, direcţionată către copiii orfani şi dezavantajaţi ai lumii. Conceptul de „School in a Bag" a început în 2009 din dorinţa de a susţine copiii orfani şi dezavantajaţi ai lumii în procesul educaţional şi a contribui la prevenţia abandonului şcolar. Prima campanie „School in a Bag" în România a avut loc, în parteneriat cu Fundaţia Te Aud România, în septembrie 2016, servind cele cinci unităţi şcolare ale comunei Stulpicani: satele Stulpicani, Negrileasa, Vadu Negrilesei, Gemenea şi Slătioara. De la prima campanie „School in a Bag" şi până la cea din acest an, Fundaţia Te Aud România a distribuit 1.547 de ghiozdane în 11 unităţi şcolare ale judeţului Suceava. Elevii din judeţul Suceava s-au bucurat de un ghiozdan complet echipat ce conţine: caiete, riglă, penar, creioane, pixuri, culori, trusă de geometrie, sticlă pentru apa şi cutie pentru prânz. Anul acesta, s-au alăturat inţiativei de ajutorare a copiilor săraci şi DHL Express România, partener logistic al fundaţiei care facilitează transportul ghiozdanelor către România. Daniel Kearvell, Managing Directorul DHL Express România, a declarat: „Ne bucurăm că am putut fi alături de programul School in a Bag şi lăudăm iniţiativa şi implicarea Fundaţiei Te Aud România în acest proiect. DHL este o companie responsabilă social, implicată activ în sprijinirea comunităţii, prin programele derulate la nivel global şi implementate cu succes în România - Go Help, Go Teach şi Go Green. Le dorim mult succes la şcoală copiilor şi multe note de 10!”.