Concert

Fundația Eden organizează vineri, 22 septembrie, la ora 19:00, la Casa de Cultură din Rădăuți, evenimentul cultural susținut de Soul Serenade & Russell Ramirez. „Îmblânzitorul de trombon", Russell Ramirez s-a născut în regiunea Tidewater, Virginia, SUA, dar la scurtă vreme ai lui au ales ca reşedinţă Carolina de Sud. Pe la 11 ani, alăturându-se unui program muzical al şcolii, alege ca partener de scenă ("musical vehicle") trombonul, fără să ştie că, în urmă cu mulți ani, bunicul său făcuse aceeaşi alegere. Urmează cursurile de jazz ale Universităţii din Carolina de Sud şi pe la începutul anului 2012, înarmat cu preţioasa diplomă, ia drumul New Orleans-ului, unde îşi face un nume pe scena muzicală locală. Devine membru al cluburilor de Jazz Smoking Time şi Doombalaya, cântă în Trupa The Good for Nothin' şi ia parte la diferite alte proiecte muzicale. Înregistrează un album în duet cu chitaristul Georgi Petrov. Recent a încheiat un turneu prin Europa cu colegii săi de la The Roaming' Jasmine, trupă care s-a născut, după un bun obicei, pe străzile New Orleans-ului, după care, pentru că nu-i lipseşte umorul, s-a alăturat celor de la Sea Clown Circus, aflaţi într-un circuit prin insulele greceşti.

Când nu se lasă ispitit de trombon, după cum ne-au spus organizatorii evenimentului de la Rădăuți, îşi face timp să citească şi să călătorească spre destinaţii inedite sau se relaxează la un joc de table. Fundația Eden îi propune „o aventură muzicală alături de cei de la Soul Serenade, colaborare ce-şi va confirma certificatul de naştere în câteva concerte în Suceava, Rădăuţi şi Bucureşti. Jazzy-bluesy şi un trombon jucăuş. Dragoste cu năbădăi?!”

Soul Serenade

Soul Serenade este o nouă şi revigorantă interpretare acustică a muzicii "roots" care continuă să exploreze idei, emoții prin cea mai pură formă a muzicii. Trioul acustic oferă o combinație aparte între chitara slide, voci, mandolină, muzicuță şi tamburina care te va purta de pe străzile din Chicago până pe drumurile prăfuite din sud. În martie 2013, trupa a obținut locul II la Festivalul European de Blues din Toulouse (European Blues Challenge), aceasta fiind şi prima participare a României la acest festival/concurs. În noiembrie 2013, trupa a fost prezentă în cadrul renumitului festival "Blues Sur Seine" din Franţa. Trioul bucureştean (Adelina Chivu – voce, kazoo, ukulele bass, Andrei Rotariu – voce, chitară, muzicuță şi tamburina, Codruț Andrei – mandolină) a fost "opening act" pentru Rhiannon Giddens & Layla Mccalla, câştigătoare Grammy, acesta fiind şi punctul culminant al festivalului. Alte festivaluri notabile: "Blues After Work" 2013 (Luxembourgh), "Sofia Blues Meeting" (Sofia), Bulz&Blues 2013 & 2014 (România),"CloverFest Muscel" 2013 (România), Street Delivery 2013 (România). Soul Serenade & Russell Ramirez vor concerta sâmbătă, 23 septembrie, la ora 20:00, la Old Times Suceava.