Sport și caritate

Salvaţi Copiii - Filiala Suceava organizează astăzi, 16 septembrie, începând cu ora 10:00, „Maratonul Cetăţi", eveniment caritabil sportiv pentru cauza copiilor născuţi prematur. Toţi cei care doresc să susţină cauza Salvaţi Copiii se pot înscrie, în funcţie de nivelul pregătirii sportive, la cursa la care vor să participe: semimaraton – 21,5 km, cros – 10 km, cursa populară – 3,6 km şi cursa copiilor – 800 m. Înscrierile se pot face accesând link-ul: https://register.42km.ro/events/view?hash=c85f6763e4bd6349755622fdbca4ea2a1cbf95c0.

Taxa de înscriere va fi donată către Salvaţi Copiii - Filiala Suceava și este recomandat să fie deminimum 35 lei pentru proba de semimaraton, minimum 25 de lei pentru proba de cros, minimum 15 lei pentru cursa populară. Alergătorii vor primi la înscriere un kit de participare cu tricoul de alergare pentru eveniment şi numărul de concurs.

Fondurile colectate vor fi folosite pentru dotarea unei maternităţi din judeţul Suceava, unde este cea mai mare nevoie de echipamente, pentru a-i salva pe nou-născuţii care vin pe lume înainte de termen. Evenimentul va avea ca punct de plecare şi de sosire platoul Cetăţii de Scaun a Sucevei şi are următoarele curse: semimaraton, cros, cursa populară şi o cursă a copiilor. De la ora 10:00 vor debuta probele de semimaraton, cros şi cursa populară, iar de la ora 12:00 este programată cursa copiilor, pe o lungime de 800 de metri. Am aflat de la organizatori că și Cristina Casandra, sportivă de performanţă şi câştigătoare a medaliei de bronz la Campionatul Balcanic de Atletism 2011, se alătură cauzei şi susţine „Maratonul Cetăţii". Pentru informaţii despre înscriere, organizatorii pot fi contactaţi la adresa suceava@salvaticopiii.ro.

„Avem nevoie de implicarea a cât mai multor companii și persoane fizice pentru a reuși să dotăm încă o maternitate"

Mortalitatea infantilă, a cărei incidenţă este sensibil mai mare în România faţă de media europeană, este strâns legată de prematuritate. În judeţul Suceava, rata mortalităţii infantile a fost 10,1 la mia de copii născuţi vii, faţă de 7,6 la mie, media pe ţară în 2015. În cei șase ani de când Salvaţi Copiii derulează amplul program de reducere a mortalităţii infantile, cinci maternităţi din judeţul Suceava au fost dotate: Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava, Spitalul Municipal Vatra Dornei, Spitalul Municipal Gura Humorului și Spitalul Municipal Rădăuţi, precum și cabinetul medical din Pătrăuţi, cu echipamente în valoare totală de 98.000 de euro. Secţiile de nou-născuţi au primit incubatoare de terapie intensivă, incubatoare de transport, ecografe, monitoare de funcţii vitale, injectomate și multe altele. Camelia Iordache, președinta Filialei Salvaţi Copiii Suceava, a declarat: „Avem nevoie de implicarea a cât mai multor companii și persoane fizice pentru a reuși să dotăm încă o maternitate din judeţul nostru. Le mulţumesc sponsorilor noștri: Carrefour, Dorna, Decathlon, Auchan și Farmacia Ana Maria şi partenerilor: Muzeul Bucovinei, Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi, Hai în Bucovina, Conline, precum și partenerilor media: Viva Fm Suceava, Televiziunea Intermedia, Crai Nou, NewsBucovina, Monitorul de Suceava, RadioTOP, RadioAS. Oricine poate susţine programul nostru, prin înscrierea la una din curse.”

Programul „Fiecare Copil Contează”

Organizaţia Salvaţi Copiii România derulează programul „Fiecare Copil Contează” destinat reducerii mortalităţii infantile. Țara noastră are una dintre cele mai sumbre statistici privind mortalitatea infantilă în Europa: o rată de 7,6 la 1.000 de nou-născuţi vii în 2015, cauza principală fiind naşterile premature. Un copil mai mic de 1 an moare la fiecare 6 ore, astfel că în fiecare an pierdem aproximativ 1.500 de nou-născuţi. O treime dintre aceste decese ar putea fi prevenite prin dotarea maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi cu echipamente medicale performante şi dezvoltarea de programe suport pentru mame şi copii. Până acum, Salvaţi Copiii România a dotat 76 de maternităţi, din 38 de judeţe, cu aparatură medicală performantă, asigurând astfel supravieţuirea a 31.000 de nou-născuţi care au primit asistenţă medicală adecvată.