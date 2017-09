Marius Costel Stan, individul care are două condamnări, una la 9 ani şi una la 14 ani de închisoare, a doua definitivă

Pe măsura faptelor

Patru indivizi de etnie romă din Pătrăuţi, care au comis mai multe tâlhării foarte violente, victimele fiind bătrâni atacaţi în propriile case, au fost condamnaţi pentru o parte dintre fapte de către Judecătoria Câmpulung Moldovenesc. Cei patru au primit pedepse între 5 şi 9 ani de închisoare cu executare, cu precizarea că o parte dintre ei mai sunt judecaţi ori condamnaţi pentru fapte similare. Sentinţa Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc poate fi atacată cu apel.

Cei patru au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, anchetatorii subliniind în rechizitoriu violenţa extremă a membrilor grupării faţă de nişte bătrâni neputincioşi. De altfel, pe fondul violenţei s-a ajuns şi la o tâlhărie urmată de moartea victimei, pentru care unul dintre inculpaţi a primit 14 ani de închisoare cu executare.

Foarte multă violenţă: bătrâni legaţi şi bătuţi, inele smulse de pe degete

Pe 2 iunie 2016, în miez de noapte, trei dintre inculpaţi au pătruns în locuinţa unui bărbat în vârstă de 69 de ani, din municipiul Câmpulung Moldovenesc. Victima este un bărbat cu probleme de sănătate şi cu infirmitate la un picior. Bărbatul de 69 de ani, arată anchetatorii, a fost lovit violent cu pumnii şi picioarele şi imobilizat, fiindu-i smulse de pe mână două inele din aur şi din portofel suma de 600 de lei. Autorii au mai sustras din casă un laptop, precum şi trei telefoane mobile.

O altă faptă este din noaptea de 7 spre 8 iunie 2016. Un bărbat şi o femeie, ambii de 82 de ani, soţ şi soţie, din satul Botuşel, comuna Fundu Moldovei, au trăit coşmarul de a fi atacaţi în propria casă, în plină noapte. Şi în acest caz, autorii nu au stat prea mult pe gânduri şi i-au agresat pe cei doi. Au plecat din casă cu suma de 6.200 de lei, bani strânşi de cei doi din pensie, şi au distrus telefonul mobil, precum şi cablul telefonului fix din casă, pentru a se asigura că victimele nu vor putea cere ajutor prea repede. Şi în acest caz autorii au profitat de vulnerabilitatea victimelor, oameni în vârstă, unul dintre ei cu grave deficienţe de văz şi auz.

Tâlharii de la Pătrăuţi mai sunt judecaţi şi pentru două fapte comise în alte zone ale judeţului Suceava, la Comăneşti şi la Ipoteşti.

Pe 6 mai 2016, la ora 2.00 din noapte, poliţiştii de la Secţia Rurală Dărmăneşti au fost sesizaţi de o tâlhărie comisă asupra unui bătrân în vârstă de 78 de ani, din Comăneşti. Bătrânul locuieşte singur şi a fost atacat în casă de doi indivizi de etnie romă. Bătrânul a relatat că era într-o cameră cu lumina aprinsă, iar unul dintre indivizi a stins lumina, după care el a fost lovit cu un par în zona capului. Autorii au plecat din casa victimei cu circa 40.000 de lei şi 200 de euro.

O altă faptă rămasă iniţial cu AN (autori necunoscuţi) a fost comisă pe 9 iunie 2016, la Bosanci, victimă fiind o bătrână de 87 de ani. Scenariul a fost aproximativ acelaşi: femeia a fost atacată, în casa în care locuia singură, de doi indivizi care i-au cerut banii. Bătrâna a fost lovită de mai multe ori cu pumnii şi legată, spunându-le indivizilor, sub teroare, unde are economiile din casă, în sumă de 12.000 de lei.

Trimiteau „săgeţi” pentru a găsi bătrâni care ţineau bani în casă, iar noaptea îi atacau

Se poate observa că în toate cazurile autorii au plecat cu sume importante de bani, semn că au studiat anterior victimele. De altfel, una dintre victime, bătrânul de la Comăneşti, avea să relateze că în ziua dinainte de a fi tâlhărit la domiciliul său au venit o femeie şi un bărbat, ambii de etnie romă, care i-au cerut să le schimbe 500 de lei. Foarte probabil, atunci membrii grupării au primit pontul că bătrânul are sume importante de bani în casă.

Unul dintre inculpaţi are două condamnări, una de 9 şi una de 14 ani de închisoare

Prin decizia de acum două zile a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, Gheorghe Zobar Stan, în vârstă de 31 de ani, recidivist, multiplu condamnat pentru infracţiuni de furt şi tâlhărie, a primit 9 ani de închisoare cu executare. La fel şi Marian Costel Stan, de 32 de ani, de asemenea recidivist, multiplu condamnat pentru infracţiuni de furt şi tâlhărie.

Al treilea inculpat, Costel Tican, a primit 6 ani şi 15 zile de închisoare (mai avea un rest de pedeapsă dintr-o condamnare anterioară ce i s-a adăugat), în timp ce complicele Tiberiu Hariga a scăpat cel mai uşor, 5 ani de închisoare cu executare.

Unul dintre cei patru inculpaţi, Marian Costel Stan, a mai fost condamnat definitiv la 14 ani de închisoare pentru tâlhărie urmată de moartea victimei. Fapta seamănă cu cele comise în judeţul Suceava, doar că a avut un final tragic.

Pasul fragil de la tâlhărie la omor

În luna aprilie 2016, un bărbat de 66 de ani, din Corni – Botoşani, a fost găsit mort în curtea locuinţei sale, cu leziuni prin agresiune. Din cercetări a rezultat că bărbatul a surprins doi indivizi din Pătrăuţi la furat, iar unul dintre aceştia l-a lovit cu un obiect contondent în cap, leziunea fiindu-i fatală. În acest dosar au fost trimişi în judecată Marian Costel Stan, ca autor al loviturii fatale, şi Costel Tican, complice. Primul a fost condamnat definitiv la 14 ani de închisoare, iar Tican la o pedeapsă de 4 ani şi 380 de zile de închisoare.

Marian Costel Stan a fost însă pus în libertate la un moment dat, pe parcursul procesului, iar ulterior a fost dat în urmărire generală, fugind din ţară. La momentul în care decizia de condamnare la 14 ani de închisoare a rămas definitivă, individul nu a mai fost de găsit.

Având în vedere că toţi cei patru inculpaţi sunt judecaţi în câte trei dosare, pentru fapte de tâlhărie calificată, pedepsele vor fi contopite, urmând a rezulta probabil sentinţe foarte grele, în raport cu gravitatea infracţiunilor de altfel.