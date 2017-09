Demersuri

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, vrea ca sistemul de colectare a deşeurilor din judeţ să fie funcţional anul viitor. Gheorghe Flutur s-a întâlnit miercuri cu majoritatea primarilor din judeţ pentru a discuta o serie de aspecte legate de proiecte de apă şi canalizare, dar şi de proiectul de gestionare a deşeurilor. Flutur a spus că în cursul zilei de marţi au fost depuse şase oferte din partea unor companii sau grupuri de firme pentru licitaţia organizată pentru operarea depozitului de deşeuri de la Moara, urmând ca membrii comisiei de evaluare să decidă câştigătorul.

„Sperăm să avem cât mai repede un operator pentru gestionarea integrată a deşeurilor în judeţul Suceava. În cadrul discuţiilor au fost ridicate mai multe probleme, au fost date şi răspunsurile, iar echipa noastră va merge acolo unde sunt blocaje. Eu sper ca în anul 2018 judeţul Suceava să aibă sistemul funcţional în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor”, a precizat Gheorghe Flutur. El a adăugat că tot în cadrul şedinţei de ieri au fost discutate şi probleme legate de proiectele pentru reţelele de apă şi canal din judeţul Suceava. El a amintit că localităţile sunt organizate în Asociaţia Judeţeană de Apă şi Canal, iar multe primării beneficiază de investiţii pentru reţele de apă şi canalizare, prin proiecte pe programe guvernamentale şi europene.

Preşedintele CJ Suceava şi-a exprimat speranţa că după realizarea acestor proiecte un număr cât mai mare din populaţia judeţului va fi racordată la reţelele de apă şi canalizare. „De asemenea, pentru că am primit două solicitări, de la vicepremierul Sevil Shhaideh şi ministrul Agriculturii, Petre Daia, pentru a ne implica în coordonarea şi sprijinirea programelor de dezvoltare locală şi ale celor de dezvoltare rurală, am discutat cu primarii şi aceste aspecte. Sunt unele primării care trebuie să grăbească depunerea documentaţiei pentru a atrage avansul de 40% pe dezvoltare rurală, astfel încât să accelerăm şi absorbţia banilor, dar să se apuce şi efectiv de lucrări. Am vrut să vedem stadiul, ce probleme deosebite sunt, unde sunt blocaje, cu ce îi putem ajuta noi ca şi consiliere juridică şi tehnică prin cei din aparatul Consiliului Judeţean”, a explicat Gheorghe Flutur.

Pe de altă parte, el a afirmat că tot în şedinţa de ieri s-au discutat şi aspecte legate de organizarea evenimentelor prilejuite de Centenarul Marii Uniri. Preşedintele CJ Suceava a precizat că îşi doreşte ca instituţia pe care o conduce să încheie parteneriate cu cât mai multe primării din judeţ, pentru a crea un program coerent la nivelul întregului judeţ. Flutur a spus că fiecare primărie ar trebui să aibă propriile iniţiative în acest program, cu inaugurarea de obiective, serbări, evenimente, acţiuni cu şcoli sau alte evenimente legate de Centenarul Marii Uniri.