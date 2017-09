„Studenţi” de vară

Studiile urmate la Universitatea Oxford de orice tânăr sunt, de regulă, sinonime cu o pregătire de excelenţă şi o educaţie de înaltă ţinută, numele instituţiei fiind asociat cu sute de absolvenţi cu rezultate remarcabile, laureaţi ai premiului Nobel, şefi de state etc.

Doi elevi suceveni au experimentat, pentru o săptămână, viaţa de student la cea mai veche universitate din Regatul Unit, în cadrul Şcolii de vară a Universităţii Oxford „Oxford for Romania Summer School”.

Tineri, ambiţioşi şi tobă de carte, Mihaela Croitor, de la Colegiul „Petru Rareş” Suceava, şi Ioan Alex Ţifui, de la Colegiul „Ştefan cel Mare” Suceava, au fost selectaţi în acest proiect, alături de alţi 22 de liceeni din ţară. Iar selecţia în tabăra de la Oxford nu a fost una fără emoţii, aproape 500 de tineri din ţară înscriindu-se pentru aventura de o săptămână de la Oxford, pentru a vedea şi o altă faţă a educaţiei.

Întorşi acasă, Mihaela şi Alex au povestit despre experienţa din Marea Britanie, despre cursurile derulate în locuri de poveste, încărcate de istorie, unde s-au filmat şi secvenţe din filmele Harry Potter, despre programul intens al fiecărei zile petrecute acolo, prietenii, dezvoltare personală şi noi perspective pentru viitor.

„Am înţeles că putem face orice ne propunem, atâta timp cât avem pasiunea şi dorinţa de a învăţa”

Cea de-a doua ediţie a Şcolii de vară a Universităţii din Oxford s-a desfăşurat la finele lunii august, iniţiativa aparţinând unui grup de cercetători români, membri ai Universităţii Oxford.

Atât Mihaela, cât şi Alex au privit cu neîncredere şansele lor de a fi selectaţi într-un proiect atât de amplu şi îndrăzneţ, astfel că amândoi şi-au depus „dosarul” pe ultima sută de metri a perioadei de înscriere.

Într-o primă fază au completat aplicaţia online a programului şi au trimis o scrisoare de intenţie semnată de unul dintre profesorii de la clasă, respectiv profesoara de fizică Daniela Dungeanu în cazul Mihaelei şi profesorul de informatică Ovidiu Marcu în cazul lui Alex.

A urmat un interviu online în limba engleză şi în limba română, cu privire la motivaţia tinerilor de a se înscrie în program, importanţa acestui proiect în parcursul lor educaţional, implicarea lor în activităţi din afara şcolii sau de voluntariat, pasiuni etc.

Desigur, vestea de a fi selectaţi din cele aproape 500 de aplicaţii a stârnit o bucurie imensă pentru cei doi liceeni, iar zilele ce au urmat în campusul de la Oxford le-au confirmat aşteptările şi le-au configurat noi obiective şi planuri pentru viitor.

„Această experienţă m-a făcut să-mi pun atât de multe întrebări încât mă gândesc dacă ceea ce îmi plănuisem înainte este chiar ceea ce îmi doresc şi ceea ce mi se potriveşte. Pe mine această săptămână extraordinară m-a făcut să mă gândesc mult mai bine la ceea ce vreau pe viitor, să fiu mai conştient asupra alegerilor mele. Eu plănuiam să studiez la o universitate bună din Marea Britanie, iar paradoxul este că mergând acolo mi-am dat seama că se pot face lucruri extraordinare şi în România”, a mărturisit Alex.

De partea cealaltă, Mihaela a povestit că experienţa de la Oxford, întâlnirile cu câţiva dintre cei mai buni experţi ai lumii din domenii variate, de la matematică şi fizică la cercetare şi medicină, i-au oferit mult mai multă încredere în forţele şi potenţialul său.

”Am apreciat că fiecare are şansa de a spune ce gândeşte fără a fi judecat şi nici o întrebare nu era considerată greşită. Accentul nu cădea pe memorie, ci pe idee şi am înţeles că putem face orice ne propunem, atâta timp cât avem pasiunea şi dorinţa de a învăţa. Mi-a dat destul de multă încredere în mine această experienţă pentru că eram destul de timidă, m-a încurajat să-mi exprim ideile, să am atitudine, motivaţie, să ţintesc cât mai sus”, a completat Mihaela.

Cursuri de la neuroştiinţă şi fizică, la fotografie şi dans

Programul şcolii de vară a fost unul foarte încărcat, nu şi obositor, marea majoritate a cursurilor fiind predate într-un mod atractiv, cu accent pe interactivitate, dialog, colaborare şi munca în echipă.

Fiecare profesor voluntar a provocat liceenii să gândească critic, logic, să dezbată, să argumenteze şi să îşi depăşească limitele.

”S-a pus mult accentul pe dezvoltare personală, pe orientare profesională, gândire critică, prezentare interactivă. Erau domenii despre care nu ştiam nimic, însă la finalul cursurilor deja aveam conturate câteva idei clare”, a menţionat Alex.

”Majoritatea cursurilor erau în engleză, fiind foarte variate: de la neuroştiinţă, fizică, robotică, computer graphics, matematică, până la fotografia de artă, lingvistică şi dezvoltare personală. Au existat, bineînţeles, şi activităţi relaxante, cum ar fi vânătoarea de comori, cursuri de dans, concursul de talente şi vizitele prin campus”, a mai punctat Mihaela.

O întâlnire interesantă a fost cea a boboceilor cu experţi din diferite domenii, cu care au avut oportunitatea de a discuta.

„A fost un bancher cu experienţă în mari instituţii bancare, un alt expert de la Google cu diverse proiecte demarate, un medic reputat, doctoranzi implicaţi în cercetare, un român care lucra la un accelerator de particule în Suedia, oameni realizaţi care au susţinut cursuri, au purtat discuţii cu noi, ne-au răspuns la întrebări”, a arătat Alex.

Planuri de viitor

Cât priveşte planurile de viitor, experienţa de la Oxford le-a insuflat celor doi participanţi dorinţa de a se implica mai mult în educaţie, de a oferi la rândul lor altor colegi accesul la oportunităţi prin care să-şi descopere potenţialul.

”Tot acest proiect m-a făcut să mă gândesc mai mult la ceilalţi, la cum aş putea să-i ajut pentru că şi eu am fost ajutat la rândul meu”, a opinat Alex, Mihaela adăugând că ”această experienţă m-a făcut să vreau să mă implic şi eu mai mult. Faptul că am primit ceva mă obligă să ofer şi eu ceva în schimb copiilor care nu au această şansă”.

Elevă în clasa a XII-a, Mihaela Croitor îşi doreşte să-şi continue studiile în cadrul unei universităţi prestigioase din Marea Britanie, poate chiar Oxford, conştientă că visul ei de a studia fizica la cel mai înalt nivel, alături de cei mai buni tineri din Europa, se poate împlini la mii de kilometri depărtare de casă.

”Îmi doresc foarte mult să studiez în Marea Britanie. Îmi place tot ceea ce se întâmplă acolo, faptul că nu se pune accentul pe memorare şi acumulare, ci pe gândire logică, creativitate. Mă vor înscrie la cinci universităţi de acolo”, a menţionat Mihaela.

La rândul său, Alex a subliniat că vrea să studieze informatica, însă în săptămâna petrecută la Universitatea din Oxford a aflat şi despre alte domenii conexe (printre care cel al reţelelor neurale), pe care este interesat să le aprofundeze.