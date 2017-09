În al 14-lea an de mandat

Deschiderea noului an şcolar 2017-2018 a reprezentat o nouă provocare pentru primarul Sucevei, Ion Lungu, care, la fel ca şi anii anteriori, a încercat să fie prezent la acest eveniment emoţionant pentru mii de copii, părinţi şi profesori, la un număr cât mai mare de unităţi de învăţământ, din toate cartierele municipiului.

Tocmai de aceea, edilul sucevean a pornit luni dimineaţă într-un adevărat maraton educaţional, care a început la ora 08.00 dimineaţa la Şcoala Nr. 11 „Miron Costin” din Burdujeni şi a continuat la Şcoala Nr. 6 din Burdujeni Sat, la Şcoala Nr. 10 din Burdujeni, la Şcoala Nr. 7 din Iţcani, la Şcoala Nr. 8 din cartierul George Enescu, la Şc.Nr. 3 din zona Areni, la Şcoala Creştină Filadelfia, din Zamca, la Colegiul Naţional „Petru Rareş”, din Centru, la Liceul cu Program Sportiv şi la Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret”, din George Enescu, la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” şi Seminarul Teologic „Mitropolitul Dosoftei”, precum şi la două grădiniţe – cea cu program normal din Obcini şi Grădiniţa Nr. 1 „Gulliver”, din George Enescu.

Edilul sucevean a fost şi la Şcoala Nr. 9 „Ion Creangă”, din Obcini, dar nu la festivitatea de deschidere, cum mergea anual, când era invitat, ci în vizită, pentru a discuta cu conducerea unităţii de învăţământ.

„Învăţaţi, pentru că fără carte nu ai parte!”

În fiecare dintre unităţile de învăţământ vizitate erau vizibile emoţiile elevilor, dar şi ale părinţilor, în special în cazul „bobocilor”, dar şi bucuria revederii colegilor de clasă şi de şcoală, în cazul celor care au revenit acum pe băncile şcolii.

Tocmai de aceea, la fiecare din unităţile şcolare la care a fost invitat să participe la deschiderea de an şcolar, edilul sucevean a luat cuvântul, adresându-se tuturor celor prezenţi, dar şi fiecărei categorii în parte – elevi, părinţi, profesori, pentru a le transmite felicitări, urări de bine şi încurajări, dar şi să-i asigure de sprijinul municipalităţii.

„Am venit cu plăcere, pentru al 14-lea an consecutiv, la deschiderea de an şcolar. Şi în acest an Primăria municipiului Suceava a făcut eforturi mari pentru a asigura o finanţare corespunzătoare la şcoli – am asigurat suma de 16 milioane de lei pentru unităţile de învăţământ, din care 6 milioane de lei pentru reparaţii şi 10 milioane de lei pentru investiţii. Un accent aparte am pus pe siguranţa elevilor, motiv pentru care am alocat suma de 1,5 milioane de lei pentru încheierea de contracte de pază în şcoli, pentru sisteme de supraveghere video, reparaţii de gard şi construire de garduri noi, acolo unde a fost cazul. Toţi cei din patrulaterul profesori – elevi – părinţi – administraţia locală avem responsabilitatea de a colabora pentru atingerea scopului comun. Sunt convins că la şcoala dvs. se va face performanţă în continuare”, a spus primarul Ion Lungu la fiecare din unităţile de învăţământ menţionate.

A continuat apoi cu mesajul adresat elevilor: „Dragi elevi, trebuie să învăţaţi, să vă pregătiţi pentru viaţă. Trebuie să apreciaţi valorile umane, să respectaţi binele, adevărul, munca, responsabilitatea. Aveţi cadre didactice bine pregătite şi o administraţie locală care sprijină şcoala. Restul depinde numai de voi. Învăţaţi, pentru că fără carte nu ai parte!”

Lungu le-a urat un sincer bun venit „bobocilor” din clasele 0, I, a V-a şi a IX-a, în funcţie de tipul unităţii de învăţământ, iar tuturor celor prezenţi, „să păşească cu dreptul” în noul an şcolar.

Profesorilor le-a dat asigurări că autoritatea locală este alături de ei.

„Multă sănătate şi putere de muncă în această muncă nobilă şi plină de responsabilitate pe care o depuneţi dumneavoastră”, le-a transmis edilul sucevean.

Nu în ultimul rând, primarul Ion Lungu s-a adresat celor veniţi cu micuţii lor la şcoală: „Dragi părinţi, ştiu că aveţi multe necazuri – viaţa nu este uşoară astăzi, aveţi probleme acasă, la serviciu, dar totuşi prioritatea 0 trebuie să fie copiii, să nu aveţi ce vă reproşa nimic în această privinţă, să ştiţi că aţi făcut totul pentru pregătirea lor în viaţă. Am ferma convingere că toţi, împreună, vom reuşi să facem performanţă în învăţământul sucevean.”

Noi investiţii în învăţământul sucevean

La fiecare dintre unităţile şcolare vizitate în prima zi de şcoală primarul Sucevei a vorbit cu directorii despre problemele cu care se confruntă, ce necesităţi mai au şi ce soluţii se pot găsi, la unele fiind anunţate deja noi investiţii, necesare pentru bunul mers al instituţiilor de învăţământ.

De exemplu, la Şcoala Nr. 6 din Burdujeni Sat conducerea şi-a exprimat bucuria de a beneficia de o grădiniţă nouă, din fonduri europene, care se va construi în curtea lor, încât copiii din cartier vor avea parte de condiţii foarte bune.

Ion Lungu le-a explicat că până la sfârşitul anului documentaţia necesară va fi depusă la ADR Nord-Est, la Piatra Neamţ, urmând ca anul viitor să se organizeze licitaţia, pentru execuţia lucrărilor.

La Şcoala Nr. 10, care are şi un teren de sport nou, cu suprafaţă cauciucată, edilul sucevean a spus că sunt asigurate fondurile pentru mansardarea şcolii în care învaţă aproape 1.000 de copii şi unde sunt necesare spaţii suplimentare.

„O veste bună este că licitaţia a fost deja adjudecată la finele săptămânii trecute, încât putem demara investiţia chiar de anul acesta”, a precizat Lungu.

La Şcoala Nr. 7 din Iţcani primarul Sucevei a anunţat demararea procedurilor pentru realizarea unei noi grădiniţe, în curtea instituţiei: „Vin an de an la deschiderea anului şcolar în această unitate de învăţământ pentru că aici se face performanţă. Nu se deosebeşte cu nimic această şcoală faţă de alta din centrul Sucevei. La Şcoala Nr. 7 vom face o grădiniţă cu program prelungit pe fonduri europene. Vreau să clarific lucrurile – nu sunt banii cu care doream să facem o grădiniţă în Obcini, la Şcoala Nr. 9, pentru că este o altă schemă de finanţare, pe GAL urban. Pentru grădiniţa din Obcini putem accesa fonduri pe Programul Operaţional Regional”.

La Şcoala Nr. 8, din cartierul George Enescu, primarul Sucevei a anunţat alocarea unor fonduri de 8-10 milioane de lei, în bugetul anului viitor, pentru mansardarea clădirii în care învaţă mulţi elevi.

La Colegiul Naţional „Petru Rareş” edilul sucevean a pomenit de realizarea noului corp de clădire, pentru laboratoarele şcolii, proiect pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul local, dar nu se poate realiza deocamdată, pentru că nu s-a înscris nici o firmă la licitaţie: „Avem o problemă în România, nu se mai prezintă agenţii economici la licitaţie, nu mai este forţa de muncă necesară. S-au făcut demersurile necesare pentru reluarea licitaţiei în cel mai scurt timp, pentru că este o prioritate pentru noi realizarea acestei investiţii”.

La LPS, Ion Lungu a explicat că prezenţa sa acolo, în detrimentul altor unităţi de învăţământ importante la care a fost invitat, este tocmai pentru a sublinia importanţa sportului, să încurajeze practicarea activităţilor sportive, arătându-se mulţumit de transformările uriaşe care sunt vizibile la această unitate de învăţământ, unde s-au făcut investiţii importante.

„Securea războiului”, îngropată la Şcoala Nr. 9 din Obcini

O vizită neaşteptată făcută de primarul Sucevei în prima zi de şcoală a fost la Şcoala Nr. 9 „Ion Creangă”, din Obcini, unde o parte din cadrele didactice s-au împotrivit cu înverşunare realizării unei grădiniţe moderne în curtea instituţiei, care dispune de suprafeţe mari de teren, libere. Pentru că nu a mai fost invitat să participe la festivitatea de deschidere a anului şcolar, unde a fost prezent an de an, timp de 13 ani, Lungu a mers acolo după ce ceremonia s-a încheiat, pentru a discuta cu conducerea unităţii de învăţământ.

„Ce a fost a fost. Sunt de acord ca oamenii să vină să îşi susţină punctul de vedere, am ţinut cont de el, dar m-a deranjat că s-au folosit de copii şi că s-a făcut circ din asta. Nu sunt un om ranchiunos, timpul va demonstra dacă am avut sau nu dreptate. Intenţia mea a fost de a face o grădiniţă într-un cartier cu foarte mulţi copii, unde este absolut necesară. Am venit să vă spun că sunt alături de dumneavoastră, aveţi tot sprijinul meu în ceea ce aveţi de făcut la şcoală, în ce aveţi nevoie”, i-a spus Ion Lungu noii directoare, Elena Luminiţa Martiniuc.

Edilul sucevean a spus că nu renunţă la ideea construirii unei grădiniţe în cartierul Obcini, doar că nu pe terenul liber din curtea şcolii, ci în altă locaţie, dacă cumva se va găsi vreo locaţie potrivită, pe care să poată fi făcută documentaţia necesară până pe 29 decembrie, când este termenul limită de depunere a solicitărilor la ADR-NE.

Deschidere de an comună, pentru două unităţi de învăţământ, alături de ÎPS Pimen şi un sobor de preoţi

O festivitate deosebită de început de an şcolar a avut loc în curtea Colegiului Tehnic „Petru Muşat”, care adăposteşte temporar şi Seminarul Teologic „Mitropolitul Dosoftei”, al cărui sediu a ars anul trecut.

Cele două instituţii de învăţământ au avut o festivitate de început de an realizată la comun, cu ambele conduceri, profesori şi elevi, dar şi în prezenţa lui ÎPS Pimen şi a unui sobor de preoţi, care au ţinut o slujbă de sfinţire şi au binecuvântat activitatea acestora.

În vreme ce ÎPS Pimen le-a vorbit tinerilor de importanţa muncii şi seriozitatea profesională, Ion Lungu a subliniat importanţa credinţei:

„Trăim vremuri grele, iar străvechiul dicton <Nihil sine Deo – Nimic fără Dumnezeu> este unul cât se poate de actual. Vedem ce se întâmplă în America – o naţiune foarte puternică, unde uraganul a provocat dezastre de nedescris, iar guvernatorul din Florida a spus: <Rugaţi-vă!>”.

Edilul sucevean a precizat că „Primăria Suceava a alocat deja 500.000 de lei pentru construirea noului seminar, în care, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate anul viitor vor reuşi să mute activitatea Seminarului Teologic <Mitropolitul Dosoftei>”.

La finalul festivităţii a avut loc ceremonia de dezvelire a statuii domnitorului Petru Muşat, al cărui nume îl poartă liceul tehnologic care, anul acesta, în colaborare cu municipalitatea suceveană, a demarat un parteneriat cu compania Ambro, pentru pregătirea de forţă de muncă pentru fostul combinat de celuloză şi hârtie, unul dintre cei mai mari angajatori privaţi din municipiul reşedinţă de judeţ.