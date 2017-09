Deblocare

Lucrările la şoseaua de centură a municipiului Rădăuţi vor demara anul viitor pe tronsoane şi vor fi finanţate în mod corespunzător, a anunţat ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la Câmpulung Moldovenesc. El a precizat că în prezent ministerul va aloca 384.000 de lei pentru o serie de lucrări suplimentare care vizează relocarea reţelelor electrice de pe traseul şoselei de centură.

”Varianta de ocolire a municipiului Rădăuţi este un alt obiectiv care se află în atenţia Ministerului Transporturilor. În acest caz am iniţiat pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) o procedură pentru lucrări suplimentare. Pe 5 octombrie se vor deschide ofertele pentru aceste lucrări suplimentare. Sper să nu avem contestaţii. Vrem să urnim un pic din loc acest proiect pentru că a fost o stagnare în ultimii ani. Domnul Laicu (n.r. - şeful Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi) mi-a spus că are nevoie de o sumă de 384.000 de lei necesară pentru relocarea reţelelor electrice. Suma îi va fi acordată din buget săptămâna viitoare (n.r. - săptămâna aceasta) astfel încât el va porni procedura pentru relocarea utilităţilor ca să putem începe lucrările şi la acest obiectiv de anul viitor, bineînţeles pe tronsoane. Am împărţit lucrarea astfel încât să ne asigurăm că vom avea finanţare corespunzătoare”, a explicat Răzvan Cuc.

Şoseaua de centură a municipiului Rădăuţi va avea 16 kilometri

Contractul de execuţie a şoselei de centură a municipiului Rădăuţi a fost semnat în luna mai 2011, constructorul care a câştigat licitaţia fiind compania UMB Spedition. Contractul era în valoare de 82 de milioane de lei, la care se adăuga TVA de circa 19 milioane de lei, iar termenul de execuţie trebuia să fie de 36 de luni de la data semnării. Conform proiectului, şoseaua de centură a municipiului Rădăuţi va avea 16 kilometri.

Ministrul Transporturilor a precizat că problemele legate de lucrările de investiţii pe infrastructura rutieră din judeţul Suceava le-a discutat cu liderul organizaţiei judeţene a PSD, senatorul Ioan Stan, căruia i-a promis sprijin financiar. ”Aceste aspecte legate de investiţii în judeţul Suceava le-am discutat cu domnul preşedinte Stan încă de la preluarea mandatului meu ca ministru. L-am asigurat că lucrările se vor urni din loc şi vom sprijini dezvoltarea infrastructurii, lucru care îl facem prin alocarea de fonduri, prin monitorizarea contractelor. Dânsul mi-a spus însă că este un pic mai sceptic, că până nu vede implementarea proiectelor nu doreşte să facă paradă cu tot felul de declaraţii. Tocmai din acest motiv am vrut să fiu prezent aici, şi îi mulţumesc pentru invitaţie, ca să vă confirm că toate aceste proiecte vor fi implementate”, a încheiat ministrul Transporturilor.