Cartonaș roșu

Printre cele 13 unități de învățământ din municipiul Suceava la care primarul Ion Lungu va fi prezent la festivitățile de deschidere a cursurilor anului școlar 2017/2018 nu se numără și Școala Gimnazială Nr. 9 ”Ion Creangă”, din cartierul Obcini. Întrebat, ieri, dacă școala la care o parte dintre profesori și elevi s-a opus construirii unei grădinițe în incintă se află pe lista celor pe care le va vizita în ziua de 11 septembrie a.c., primarul Ion Lungu a răspuns ”bineînțeles că nu!”. ”Să-mi mai dea cartonaș și acolo?”, a întrebat retoric primarul, aluzie la cartonașele roșii ridicate de protestatari, la ultima ședință de Consiliu Local, când s-a dezbătut și a fost respins proiectul grădiniței.

În același timp, Lungu a precizat că sumele necesare pentru autorizarea sanitară a școlii, neautorizată la acest moment, au fost alocate de administrația locală. ”Nu am nimic cu Școala Nr. 9, am avut o colaborare bună acolo. Am toată stima față de cei din domeniul școlar. Le-am dat sume pentru autorizare și sper să obțină autorizația cât mai repede”, a afirmat Lungu.

La festivitatea de deschidere a noului an școlar, primarul de Suceava va participa la grădinițele ”Țăndărică” din cartierul Obcini și ”Gulliver”, din cartierul George Enescu, la școlile gimnaziale nr. 3, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 10, nr. 11, la Școala Filadelfia, ”unde se face performanță”, la colegiile ”Petru Rareș”, ”Spiru Haret” și ”Petru Mușat” și la Liceul cu Program Sportiv.