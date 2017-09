Armonizare

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunţat miercuri că Universitatea ”Ștefan cel Mare” va intra în parteneriat cu instituţia pe care o conduce în cadrul Grupului de Acţiune Locală GAL Urban, dar şi în alte proiecte de dezvoltare care vor fi implementate în viitor. El a spus că a discutat cu rectorul Valentin Popa pe aceste teme, arătând că relaţiile între cele două instituţii s-au armonizat. Lungu a dezvăluit faptul că unii politicieni au încercat să-l pună ”cap în cap” cu rectorul USV, însă lucrurile s-au clarificat, iar acum au revenit la normal. ”Din păcate, sunt mulţi din lumea politică care vor să ne pună cap în cap (n.r. - cu rectorul Valentin Popa). Am clarificat lucrurile, mai ales că în perioada cât am fost în concediu erau nişte zvonuri că nu ştiu ce a făcut primarul şi nu ştiu ce a spus despre rector. Nici cu spatele. Domnul rector a înţeles cum stau lucrurile. Sunt mulţi binevoitori care vor să ne pună cap în cap. Eu mi-am cerut scuze, dacă am greşit cu ceva, şi am convenit să colaborăm în interesul instituţiilor noastre. Ca atare, eu zic că astăzi relaţiile dintre USV şi Primăria Suceava sunt corecte. M-a asigurat domnul rector că va intra în acest parteneriat pe GAL Urban şi alte proiecte pe care vrem să le dezvoltăm”, a declarat Lungu.