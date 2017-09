Au ajuns la fundul sacului

Analiza efectuată, ieri, asupra situaţiei Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava, la Prefectură, împreună cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică, a arătat că lucrurile stau chiar mai rău decât a avertizat, săptămâna trecută, managerul SAJ, dr. Alexandru Lăzăreanu.

Deşi Ambulanţa nu se mai află de trei ani, din punct de vedere financiar, în coordonarea DSP, în calitate de reprezentant al autorităţii sanitare în teritoriu această instituţie este direct interesată ca unităţile sanitare să fie funcţionale.

Directorul economic al DSP, Firuţa Bosancu, a declarat, după întâlnirea de la Prefectură, că într-adevăr, SAJ ”nu are acoperire financiară pe ce se cheltuieşte de acum înainte”, dar ”problemele nu sunt atât de stringente” deoarece ”serviciilor publice de urgenţă li s-au asigurat întotdeauna banii necesari”.

Potrivit directorului economic al DSP, ”pentru combustibilul consumat în septembrie, Ambulanţa nu mai are bani” şi, din suma mică pe care o mai are în cont pentru combustibil, ”plăteşte facturile din august”. Ambulanţa are termen 60 de zile pentru plata facturilor către furnizori, inclusiv cei de combustibil.

Firuţa Bosancu a subliniat că SAJ are banii necesari pentru plata salariilor personalului pentru luna septembrie şi că, în mod obişnuit, rectificarea bugetară pentru repartizarea fondurilor necesare ultimului trimestru din an avea loc în iunie-iulie. ”Doamna prefect a dat asigurări că va fi o rectificare bugetară. Serviciile de urgenţă se finanţează, nu s-a întâmplat niciodată să nu primească bani”, a declarat directorul economic al DSP. Cea mai gravă problemă la SAJ ar fi, în opinia acestuia, starea parcului auto, care necesită cheltuieli uriaşe pentru a fi menţinut în stare de funcţionare.

Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat că rectificarea bugetară va avea loc, cel mai probabil, în această lună şi că funcţionalitatea SAJ şi a celorlalte servicii publice de urgenţă va fi asigurată fără sincope.

În ceea ce priveşte achiziţia de ambulanţe noi şi repartizarea acestora la staţiile din ţară, acest lucru s-ar putea întâmpla cel mai devreme în 2018.

Reamintim că managerul Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Suceava, dr. Alexandru Lăzăreanu, a fost invitat, ieri, de conducerea DSP şi de prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, să dea explicaţii în legătură cu declaraţiile publice de săptămâna trecută, legate de starea jalnică a parcului de ambulanţe şi cu faptul că din această lună SAJ nu mai are bani de combustibil decât pentru aproximativ 10 zile. Doctorul Lăzăreanu spunea că, dacă nu se face rectificare bugetară foarte repede, SAJ va fi nevoit să închidă porţile pentru că la începutul lunii septembrie pentru combustibil mai avea disponibili 40.000 de lei şi necesarul lunar este de 120.000 de lei.