Accident

Un tânăr în vârstă de 26 de ani, agent de poliţie de frontieră, a fost implicat într-un grav accident rutier după ce, aflat la volanul unui autoturism, a ratat depăşirea unei autospeciale pentru transportul gunoiului. Maşina condusă de poliţist a ieşit în afara drumului, unde s-a răsturnat pe un teren agricol. Accidentul s-a petrecut ieri dimineaţă, în jurul orei 10.30, pe DN 17A, în apropiere de Dorneşti.

Gabriel Alexandru Zaharia, în vârstă de 26 de ani, cu domiciliul în comuna Moara, agent al poliţiei de frontieră, se afla la volanul unui Opel Corsa şi mergea de la serviciu, de la Vicovu de Sus, spre casă.

Din primele cercetări ale poliţiştilor rutieri rezultă că şoferul în vârstă de 26 de ani s-a angajat în depăşirea unei autoutilitare de transport gunoi, care circula în faţa sa, fără a păstra o distanţă laterală suficientă, cauză din care autoturismul a acroşat vehiculul greu. Autoturismul a intrat în derapaj şi a ieşit în afara carosabilului, unde s-a răsturnat. În decor a ieşit şi autogunoiera, care a ajuns pe calea ferată de la marginea şoselei.

Emil Rusar, şoferul autospecialei de transport gunoi, a declarat:

„ Eu duceam un container de gunoi spre locul de descărcare şi dintr-o dată am auzit o bubuitură din spate, era în depăşire, a vrut să mă depăşească, nu îmi dau seama exact ce a vrut să facă. Am avut şoc, am fost lovit deodată, cred că avea ceva viteză dacă m-a aruncat cu autogunoiera pe calea ferată”.

La faţa locului au intervenit pompierii militari de la Rădăuţi, care i-au acordat primul ajutor tânărului de 26 de ani. Acesta a fost găsit în afara maşinii. Tânărul avea leziuni la nivelul feţei, traumatism cranio-cerebral şi alte leziuni la nivelul membrelor.

Tânărul a fost transportat iniţial la Spitalul municipal Rădăuţi. Din cauza stării de sănătate, acesta nu a putut fi verificat cu etilotestul, însă la spital i s-au recoltat probe biologice în urma cărora i se va stabili alcoolemia în sânge.

Poliţiştii rutieri au deschis un dosar penal şi continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii accidentului rutier şi dacă agentul era sau nu în stare de ebrietate. Celălalt şofer a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultând alcoolemie 0.

Poliţia continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.