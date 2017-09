Acţiune umanitară

Un sucevean stabilit la Londra, Vasile Bolohan, continuă să ne uimească în mod plăcut prin acţiunile umanitare pe care le iniţiază pentru copiii necăjiţi, orfani, cu dizabilităţi, din familie sau din centrele sociale sucevene. De această dată, 24 de copii cu dizabilităţide la Complexul de Recuperare “Blijdorp – O Nouă Viaţă”, care de la 1 iunie anul acesta s-a mărit prin preluarea a două căsuţe de tip familial, de la Şcheia şi Mihoveni, au fost într-o excursie de două zile, la sfârşitul lunii august, la Bicaz şi Piatra Neamţ. Bucuria micuţilor a fost imensă. De fapt, asta şi-a dorit şi Vasile Bolohan, care pe pagina sa de Facebook a făcut un apel de susţinere a unui proiect intitulat ”Excursia”, care are ca scop efectuarea de excursii, de petrecere a câtorva ore într-un parc de distracţii şi masa la un restaurant de pe traseu pentru copiii bolnavi din cele două centre de la Şcheia şi Mihoveni. Suceveanul nu este la prima ispravă de acest gen. Şi în anii anteriori a avut astfel de iniţiative umanitare de succes pentru copiii necăjiţi, şi sunt sigură că nu se va opri aici. „Profit de Facebook şi încerc să strig şi pentru ei, pentru copiii bolnavi, să poată să meargă la munte. De aceea, cei care pot dona câtuşi de puţin, să o facă. Mulţumesc din nou pentru sprijin”, cam aşa a sunat unul dintre mesajele lui Vasile Bolohan, sau „Credem că până pe 1 septembrie se vor mai strânge banisă meargă toţi cei 24 de copii în excursie. Promit să pun poze şi chitanţe pe fiecare leu cheltuit. Vreau să văd copiii mâncând o pizza, o îngheţată, bând un suc... Vă rog din inimă”. Cu ajutorul oamenilor care au înţeles exact dorinţa lui Vasile Bolohan de a-şi continua proiectele umanitare pentru copiii nevoiaşi şi bolnavi, s-a reuşit trimiterea celor 24 de copii cu dizabilităţi, împreună cu supraveghetorii lor, în excursie în judeţul Neamţ. Ionel Ivan, preşedintele Asociaţiei Blijdorp România, i-a mulţumit lui Vasile Bolohan pentru implicarea de care a dat dovadă.Tot Ionel Ivan a completat că s-a reuşit organizarea excursiei cu ajutorul oamenilor generoşi care l-au înconjurat de fiecare dată pe iniţiatorul campaniei „Excursia”, Vasile Bolohan, împreună reuşind să facă fericiţi 24 de copii bolnavi. „Totul a fost minunat. Să aveţi parte de aceeaşi bucurie pe care aţi reuşit să o faceţi acestor copii. Respect!”, a completat preşedintele Asociaţiei Blijdorp România.

„Eu am să fiu gura care strigă pentru copiii orfani”

Dorinţa suceveanului Vasile Bolohan de a ajuta în continuare cât mai mulţi copii orfani din judeţ să aibă parte măcar de o excursie pe an nu mai este un secret. Vasile Bolohan a postat un mesaj emoţionant pe pagina sa de Facebook, adresat în primul rândromânilor, sucevenilor care au plecat la muncă în străinătate, unde câştigă mai bine ca în ţară, unde îşi permit un trai mai bun, dar care nu ar trebui să uite de unde au plecat, de ce au plecat şi câţi oameni necăjiţi, copii bolnavi au rămas acasă, în ţară. „Eu am să fiu gura care strigă pentru copiii orfani. Am să fac tot ce pot, şi pot, să strig către cei plecaţi să nu uite de ce au plecat şi să îşi amintească când le-a fost greu. Vreau să punem doar 50 de europe an, fiecare, (14 cenţi / zi), să fie bani pentru copiii de la orfelinate, pentru ca ei sămeargă o dată pe an la munte şi o dată pe an la mare, pentru că ar fi şi păcat să nu ajutăm aceşti copii fără vină. Ei nu judecă, iartă, nu ştiu de ură, se bucură de un măr. Noi, mulţi dintre noi, ne-am pierdut aceste simţuri. Am să mă interesez de o modalitate cât mai curată şi legală ca noi, stranierii, să facem posibil acest lucru pentru copiii orfani. Am să cer personal fiecărui cunoscut plecat la muncă în străinătate să facă aceste donaţii. De ce strig? Nu pentru faimă, ci pentru că puteam fi şi eu la fel ca şi ei... Oricum, mie mi-a fost foame, frig, nu am avut unde să dorm, am umblat cu papucii rupţi, visam la o mâncare caldă, îmi doream să fac o baie caldă, visam la o casă, o familie... Mulţi ani nu am avut toate acestea. Eu nu am uitat şi de aceea <ţip>. Le mulţumesc cu toată inima celor care au sprijinit din nou ca cei 24 de copii de la Şcheia şi Mihoveni să plece în excursia de două zile la munte”.