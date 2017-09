Final

Escrocul Ovidiu Rusu şi-a aflat ieri pedeapsa pe care o are de executat în regim de detenţie într-un penitenciar din România. Practic, Curtea de Apel Suceava a menţinut decizia Judecătoriei Suceava de la finalul anului trecut, astfel încât rădăuţeanul în vârstă de 38 de ani are de stat după gratii timp de 14 ani şi 6 luni. Soluţia de ieri a Curţii de Apel Suceava este definitivă şi nu mai poate fi contestată.

Ovidiu Rusu a fost judecat în zeci de dosare penale care i s-au întocmit de la Suceava până la Baia Mare, de la Botoşani la Piatra Neamţ, dar şi prin alte judeţe ale României. De fiecare dată, modalitatea de acţiune era aceeaşi: Ovidiu Rusu îşi aroga calităţi oficiale, de procuror sau judecător de regulă, şi sub aceste funcţii intra în contact cu diferite persoane cărora le promitea rezolvarea unor dosare aflate în instanţă. Fireşte, aceste servicii aveau anumite costuri, iar persoanele naive şi disperate să-şi rezolve ilegal problemele judiciare cădeau rapid în plasa escrocului.

Trebuie spus că cele mai multe fapte au fost comise de Ovidiu Rusu în timp ce se afla închis în Penitenciarul Botoşani, iar banii erau încasaţi de la cei păcăliţi de către prieteni sau rude apropiate ale rădăuţeanului.

Aşa se face că pe numele lui Ovidiu Rusu au fost pronunţate mai multe condamnări, dintre care cea mai grea a fost de 10 ani de închisoare. Din celelalte condamnări, magistraţii de la Judecătoria Suceava au stabilit, soluţie confirmată ieri şi de colegii de la Curtea de Apel Suceava, că trebuie aplicat şi un spor de 4 ani şi 6 luni, astfel încât pedeapsa finală este de 14 ani şi 6 luni de închisoare. Asta dacă nu cumva din urmă vor apărea şi alte dosare şi vor fi pronunţate şi alte condamnări.

A sunat din penitenciar pentru a se „spovedi” în faţa unui reporter de la „Monitorul de Suceava”

În urmă cu patru ani, Ovidiu Rusu a sunat din Penitenciarul Botoşani şi a fost de acord să detalieze cum a reuşit să păcălească un număr atât de mare de persoane.

Rădăuţeanul a acceptat să-şi spună povestea în faţa unui reporter de la „Monitorul de Suceava”, mărturisind că suma de 100.000 de euro din dosarul DNA, unul dintre cele mai importante care l-au vizat din lungul şir de ţepe, reprezintă doar o parte dintre banii pe care i-a câştigat din escrocheriile pe care le-a comis.

„Am puşi deoparte în jur de 700 -800.000 de euro. Investiţi în imobiliare, terenuri. Sunt pe alt nume. Niciodată justiţia din România, doar le-am spus, nu o să-i vadă, nu o să aibă şansa să pună sechestru pe ceva. Când ies în libertate, s-a încheiat cariera mea de magistrat! De ce? Nu mai am nevoie să comit nici un fel de infracţiune. Am suficienţi bani pentru a mă întreţine, şi eu şi familia mea. Am chiar şi o societate sub un alt nume, cu 12 angajaţi. Totodată mai am o sumă importantă de vreo 220.000 de euro daţi prin cămătărie, bani care sunt justificaţi prin acte notoriale, daţi cu garanţii imobiliare, de unde eu lunar primesc dobândă”, a povestit Ovidiu Rusu.

Nu neagă faptele pentru care a fost condamnat

Până să se bucure de libertate, însă, şi de noua viaţă de bogătaş despre care susţine că îl aşteaptă de cealaltă parte a zidurilor puşcăriei, Ovidiu Rusu mai are de aşteptat.

„Nu neg săvârşirea infracţiunilor şi nu spun că sunt nevinovat în vreun fel. Sunt vinovat întru totul”, a explicat deţinutul în urmă cu patru ani.

„Ştampilele false cu Preşedinţia României, Camera Senatului, Camera Deputaţilor, cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - secţia penală sunt şi acum la mine. Mă plimb cu ele prin penitenciar, în buzunar”, a detaliat Ovidiu Rusu principalele sale arme cu care înşeală oamenii.

Rădăuţeanul a declarat că a început să înşele lumea pe bandă rulantă, dându-se procuror ori judecător, după ce a fost închis pentru infracţiuni mărunte, în loc să i se dea o nouă şansă: „Staţi aşa oleacă, eu de după gratii o să vă demonstrez că sistemul vostru de detenţie este o verigă slabă, de care eu pot să mă folosesc pentru a produce bani, pentru a mă îmbogăţi. Nu îmi pare rău că i-am înşelat pe oameni, îmi pare rău atâta, pentru că sunt naivi. La un moment dat, când eram mai tânăr, am vrut să plec în străinătate, dar văzând că în România se câştigă bani frumoşi pe naivitate, normal că am rămas aici”.

Cum acţiona Ovidiu Rusu

Escrocul din Rădăuţi mărturiseşte cum îşi păcălea victimele: „Eu dacă aflam de cazul tău, de exemplu, că eşti cercetat penal, nu aveam cum să am numărul tău sau să găsesc numele tău pe internet. L-am sunat pe deputatul cutare sau pe senatorul cutare, dacă era o persoană importantă şi ştiam că are legătură cu victima. Sunam: <alo, bună ziua>. Mă recomandam procuror sau judecător, îi lăsam două numere de telefon, <comunicaţi-i-le domnului cutare, să mă contacteze>. Asta era plasa în care cădeau ei, fără a mai verifica dacă într-adevăr pe firul celălalt este persoana respectivă. Dădeau curs vorbelor mele, iar în momentul în care informaţia ajungea la partea vătămată, acea persoană zicea că <totul e în regulă, că doar am primit numărul de telefon de la dl deputat, de la domnul primar sau de la domnul senator, înseamnă că totul e ok>, nu mai aveau curaj să întrebe altceva. Eu treceam direct la subiect cu dosarul lui. Şi îi ceream 10 mii, 20 de mii, 30 de mii, el nu mai spunea nu, cum, dacă domnul deputat mi-a recomandat, sau domnul senator”.

Deşi în 2013 mai avea ani buni de stat după gratii, Ovidiu Rusu era optimist: „Anul ăsta sunt în libertate, cu toate că mi-au dat nouă ani”.