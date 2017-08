Neatenţie

Un bărbat de 60 de ani a fost rănit marţi după-amiază într-un accident petrecut în centrul comunei Marginea, în jurul orei 16.00. Un tânăr de 33 de ani din municipiul Bacău, aflat la volanul unui autoturism marca Dacia Logan, circula pe DN 2E, prin comuna Marginea. Ajuns la intersecţia din centrul comunei, acesta nu s-a asigurat şi nu a acordat prioritate de trecere unui autovehicul WV Golf, condus de un bărbat de 60 de ani din municipiul Rădăuţi, intrând în coliziune laterală cu acesta. În urma impactului, bărbatul de 60 de ani a suferit mai multe contuzii la piciorul stâng, având nevoie de îngrijiri medicale la spital. El ne-a povestit cum s-a petrecut accidentul: ”Neacordare de prioritate. Am fost lovit pe drum cu prioritate. Am fost lovit la piciorul stâng şi m-am speriat foarte tare.” Bărbatul de 33 de ani, agent al unei firme, spune că nu a trecut pentru prima dată prin acea intersecţie, însă în acea zi a fost derutat: ”A fost o maşină mai mare care mi-a obturat vizibilitatea, nu am văzut, a fost soare şi nu l-am văzut pe domnul. Nu aveam nici viteză, că aici nu ai cum să ai viteză, mai ales că acolo a fost o trecere pentru pietoni. Vin în mod frecvent, dar nu mi s-a întâmplat niciodată.” În urma accidentului, şoferul din Bacău, precum şi o altă persoană din maşina lovită în trafic au fost consultaţi la faţa locului. Vasile Lungu, plutonier adjutant în cadru ISU Suceava, Detaşamentul Rădăuţi, ne-a declarat: ”În data de 29 august am intervenit la un accident rutier în localitatea Marginea. Ne-am deplasat cu două autospeciale, cu modulul SMURD şi 8 subofiţeri. La sosirea la faţa locului s-a constatat că în urma impactului dintre două autoturisme acestea au fost avariate, rezultând trei victime. Una dintre ele a fost transportată de echipajul ambulanţei la spital, celelalte două refuzând transportul.”

Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat în ambele cazuri, după care s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele bărbatului din Bacău care a provocat accidentul a fost deschis un dosar de cercetare penală, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.