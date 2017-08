Urmărit ajuns după gratii

Un sucevean în vârstă de 34 de ani, arestat în lipsă la cererea procurorilor de la DIICOT, Serviciul Teritorial Suceava, din luna noiembrie a anului trecut, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism şi trafic de persoane, a ajuns, ieri, în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, după ce a fost extrădat din Marea Britanie. Florin Cristi Hărătău, zis „Ştirbu”, este acuzat că a fost unul dintre membrii importanţi ai unei grupări formate din indivizi din Suceava şi Prahova care au racolat fete, multe dintre ele minore, o parte dintre ele cu deficienţe mintale, care ulterior au fost constrânse să se prostitueze în Suceava, Prahova, Buzău, dar şi în capitala Greciei – Atena.

Florin Cristi Hărătău era dat în urmărire naţională şi internaţională, iar în luna mai a acestui an autorităţile judiciare britanice au anunţat că l-au reţinut pe cel căutat. Până să fie trimis sub escortă spre România, britanicii l-au mai ţinut însă sub stare de reţinere în jur de trei luni de zile.

Florin Cristi Hărătău figura ca urmărit, în baza unui mandat de arestare în lipsă emis de Tribunalul Suceava, din data de 16 noiembrie 2016.

Fete din medii vulnerabile, cărora li se promiteau locuri de muncă ori erau amăgite prin metoda „Loverboy”

Suceveanul este acuzat că a fost lider al unei grupări, dintr-un total de patru, care aveau aceleaşi preocupări şi care au colaborat între ele. În acest dosar, procurorii DIICOT Suceava, alături de poliţişti specializaţi de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Suceava, identificaseră la un moment dat un total de 14 victime, din care şapte minore, cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani, care s-au prostituat în Suceava, Prahova, Buzău şi în Atena - Grecia.

Anchetatorii au explicat că indivizii căutate fete cât mai vulnerabile posibil, care proveneau din centre şcolare (şcoli speciale), erau date în plasament ori proveneau din familii dezorganizate.

Membrii grupării căutau astfel de fete pentru ca cea mai mare parte a banilor proveniţi din prostituţie să ajungă la ei.

Fetelor care au fost duse în Grecia li s-a promis că vor avea un loc de muncă bine plătit, din afara sferei prostituţiei. Pentru cele care erau dispuse să facă sex pe bani, traficanţii le racolau pentru a practica prostituţia în folosul lor, promiţându-le protecţie şi clienţi mai mulţi, aduşi de ei.

În alte situaţii, pentru a întări convingerea victimelor, traficanţii au adoptat metoda „Loverboy” folosindu-se de ataşamentul emoţional al acestora pentru a le determina sau a le obliga să se prostitueze în folosul lor. Aşa se face că fetele deveneau un soi de prostituate din dragoste. Întâi credeau că au o relaţie în adevăratul sens al cuvântului cu un bărbat, iar apoi ajungeau să se prostitueze pentru binele cuplului, pentru o viitoare viaţă bună promisă de cel care le exploata.

După percheziţiile din luna noiembrie a anului trecut, nouă inculpaţi au fost arestaţi preventiv. Faţă de alţi opt inculpaţi, care nu au fost de găsit la percheziţii, s-au solicitat ulterior mandate de arestare în lipsă.

Florin Cristi Hărătău are posibilitatea de a ataca cu apel decizia de arestare preventivă şi se bucură de prezumţia de nevinovăţie faţă de acuzaţiile care i se aduc de procurorii DIICOT.