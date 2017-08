Expo Sciences Europe

După ce Suceava şi-a trimis reprezentanţi aproape la fiecare ediţie a Expo Sciences Europe (ESE), unul dintre cele mai ample evenimente dedicate tinerilor pasionaţi de cercetare din Europa, în 2020, municipiul reşedinţă de judeţ va găzdui această expoziţie.

Candidatura pentru organizarea ESE a fost depusă în urmă cu un an de zile, biroul executiv al organizaţiei care patronează evenimentul reunindu-se în urmă cu câteva zile în Brazilia, unde a stabilit, printre altele, ca Suceava să pregătească şi să organizeze ediţia 2020.

Expo Sciences Europe (ESE) are loc o dată la doi ani, manifestarea vizând promovarea proiectelor ştiinţifice, fiind un bun prilej de întâlnire a elevilor, profesorilor şi pasionaţilor preocupaţi de cercetare, ştiinţă, inovaţie, tehnologie. Tineri din toată Europa (sub 19 de ani) îşi prezintă proiectele în cadrul unor standuri, fiind evaluaţi de specialişti. De asemenea, se pune accent pe interacţiunea participanţilor, schimbul de experienţă, comunicarea între echipe şi colaborare.

Dosarul de candidatură pentru 2020 a fost elaborat de conf. univ. dr. Laurenţiu Dan Milici şi prof. Victor Şutac, ambii reprezentanţi ai Societăţii Ştiinţifice „Cygnus” Suceava.

„Dosarul a cuprins informaţii referitoare la spaţiile de care dispunem pentru cazarea participanţilor, facilităţi, schema unui program, evenimente propuse, condiţii etc.”, a punctat Dan Laurenţiu Milici.

Acesta a menţionat că în vara acestui an, Antoine van Ruymbeke, preşedintele MILSET Europa (organizaţie ştiinţifică internaţională care patronează concursul), a fost la Suceava şi a verificat dacă îndeplineşte condiţiile pentru a susţine ESE 2020. În 2018, ESE are loc în Polonia.

La Suceava sunt aşteptaţi peste 250 de participanţi, plus invitaţi, membri ai juriului etc., numărul echipajelor prezente variind de la an la an, în funcţie de taxele de participare. Evenimentul ar urma să aibă loc la începutul lunii august.

ESE va reuni cele mai importante realizări inovative şi studii realizate de elevii din Europa, grupate în trei domenii majore: Ştiinţe (fizică, chimie, matematică, biologie, ecologie, ştiinţe ale pământului, economie etc.), Ştiinţe aplicate (energie neconvenţională, electronică, mecanică, robotică, medicină etc.) şi IT şi robotică.

MILSET România

Dan Laurenţiu Milici a mai menţionat faptul că în august, la Fortaleza, Brazilia, MILSET România a fost votată ca membru al MILSET Europa, fiind prima filiala europeană a acestei organizaţii. Şase organizaţii care s-au asociat şi reprezintă MILSET România au depus documentele de aderare la organizaţia europeană.

Victor Şutac a fost desemnat vicepreşedinte al MILSET România, responsabil de partea competiţională, iar Dan Laurenţiu Milici este secretar general al organizaţiei.